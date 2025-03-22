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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fatih Tekke Trabzonspor'da ilk transferini yapıyor! İzlediği oyuncu ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 22.03.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 10:24

Son dakika haberi: Fatih Tekke Trabzonspor'da ilk transferini yapıyor! İzlediği oyuncu ortaya çıktı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Fatih Tekke ile ilk maçına çıkan Trabzonspor, Başakşehir'i mağlup ederek bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan teknik direktör Fatih Tekke'nin izlediği oyuncu ortaya çıktı. Kadrosunu güçlendirmek adına transfer listesini oluşturmaya başlayan Tekke'nin oyuncuyu kadrosunda düşündüğü ifade ediliyor.

Son dakika haberi: Fatih Tekke Trabzonspor’da ilk transferini yapıyor! İzlediği oyuncu ortaya çıktı...

Bu sezon ligde taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Trabzonspor, Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük görevine kulübün eski efsane oyuncularından Fatih Tekke'yi getirdi.

Son dakika haberi: Fatih Tekke Trabzonspor’da ilk transferini yapıyor! İzlediği oyuncu ortaya çıktı...

Oyun olarak bir türlü istenilen ivmeyi yakalayamayan bordo-mavili takımda taraftar oynana oyundan memnun değildi.

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Son dakika haberi: Fatih Tekke Trabzonspor’da ilk transferini yapıyor! İzlediği oyuncu ortaya çıktı...

Teknik direktör Fatih Tekke ile ilk maçına çıkan Trabzonspor, Başakşehir'i 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk deplasmanda galibiyetini aldı.

Son dakika haberi: Fatih Tekke Trabzonspor’da ilk transferini yapıyor! İzlediği oyuncu ortaya çıktı...

Alınan galibiyet sonrası küme düşme hattından iyice uzaklaşan Trabzonspor. ligin 29. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşacak.

Son dakika haberi: Fatih Tekke Trabzonspor’da ilk transferini yapıyor! İzlediği oyuncu ortaya çıktı...

TEKKE TRANSFER PLANLAMASINA BAŞLADI

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan yönetim ve Tekke, kadroyu güçlü hale getirmek için şimdiden çalışmalalar başladı.