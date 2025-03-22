Giriş Tarihi: 22.03.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
10:24
Son dakika haberi: Fatih Tekke Trabzonspor'da ilk transferini yapıyor! İzlediği oyuncu ortaya çıktı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Fatih Tekke ile ilk maçına çıkan Trabzonspor, Başakşehir'i mağlup ederek bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan teknik direktör Fatih Tekke'nin izlediği oyuncu ortaya çıktı. Kadrosunu güçlendirmek adına transfer listesini oluşturmaya başlayan Tekke'nin oyuncuyu kadrosunda düşündüğü ifade ediliyor.