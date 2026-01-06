Son dakika haberi: Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında bomba takas gerçekleşiyor! Mert Günok transferiyle...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Süper Lig'de takımların transfer çalışmaları devam ederken, sürpriz bir takas gündeme geldi. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye geri döndü. İki kulüp arasında yapılan anlaşmanın şartları ise ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Süper Kupa'da bugün Samsunspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Transferde harekete geçen sarı-lacivertliler, ilk olarak Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı renklerine bağladı.

Hız kesmeyecek olan Kanarya, İrfan Can Eğribayat'ın takımdan ayrılacak olması nedeniyle kaleci transferine yöneldi.

Bu doğrultuda Beşiktaş'ta kadro dışı kalan tecrübeli milli kaleci Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye döndü.

ANLAŞMA ŞARTLARI BELLİ OLDU

Öte yandan ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan transfer anlaşmasının şartları da belli oldu.

MERT'E KARŞILIK CENGİZ ÜNDER

Buna göre siyah-beyazlı takımda kiralık oynayan Cengiz Ünder'in bonservisi Mert'e karşılık Beşiktaş'a verilecek.

PARA DA ÖDENECEK

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, takasın üstüne de 1.5 milyon Euro para ödenecek.

BEŞİKTAŞ'A KİRALANDI

Sarı-lacivertliler yaz transfer sezonunun başında Cengiz Ünder'i 1 yıllığına Beşiktaş'a kiralamıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 524 dakika süre aldı.

28 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 2 kez de asist yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERLERİ

Transfermarkt verilerine göre Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

130 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş kariyerinde 130 maça çıkan Mert Günok ise 153 gol yerken, 38 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 36 yaşındaki deneyimli file bekçisinin piyasa değeri ise 500 bin Euro.