Son dakika haberi: Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan üst üste paylaşımlar! ’Hayat şaşırtır hep zaten’

SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI



Kayserispor maçı öncesi ligde en az gol yiyen takım olan Fenerbahçe, bugün kalesinde 3 gol gördü. Samsunspor maçında yaşadığı golsüz beraberlik sonrası oynadığı son 4 karşılaşmada da kalesinde gol görürken, bu süreçte 7 gol yedi.