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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan üst üste paylaşımlar! 'Hayat şaşırtır hep zaten'
Giriş Tarihi: 20.04.2025 23:02 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 23:10

Son dakika haberi: Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan üst üste paylaşımlar! 'Hayat şaşırtır hep zaten'

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk etti. Maçın son dakikalarında yediği golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım zirve yarışında büyük yara aldı. Kayserispor kulübü ise maç sonrası sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak alınan bir puanı kutladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan üst üste paylaşımlar! ’Hayat şaşırtır hep zaten’

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Bellona Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Son dakika haberi: Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan üst üste paylaşımlar! ’Hayat şaşırtır hep zaten’

SON 4 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Kayserispor maçı öncesi ligde en az gol yiyen takım olan Fenerbahçe, bugün kalesinde 3 gol gördü. Samsunspor maçında yaşadığı golsüz beraberlik sonrası oynadığı son 4 karşılaşmada da kalesinde gol görürken, bu süreçte 7 gol yedi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan üst üste paylaşımlar! ’Hayat şaşırtır hep zaten’

TARAFTARADAN YÖNETİME İSTİFA TEZAHÜRATLARI

Sarı-lacivertlilerin 90. dakikada yediği gol sonrası tribünlerden önce ıslık sesleri yükselirken, daha sonra "yönetim istifa" sloganları yapıldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan üst üste paylaşımlar! ’Hayat şaşırtır hep zaten’

TARAFTARLAR MÜZİĞE DEVAM EDEN DJ KABİNİNE SALDIRDI

Hakemin son düdüğüyle birlikte yönetime tepkiler artarken, açılan müzik sesine de tepki gösterildi. Fenerbahçeli bazı taraftarlar DJ kabinine saldırmak isterken, o anlarda polisler devreye girdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan üst üste paylaşımlar! ’Hayat şaşırtır hep zaten’

BAZI TARAFTARLAR RAHATSIZLANDI, SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Puan kaybı sonrası tribünlerde bazı rahatsızlanan taraftarlar olurken, sağlık ekiplerinin çağrıldığı görüldü.