Giriş Tarihi: 20.04.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
23:10
Son dakika haberi: Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan üst üste paylaşımlar! 'Hayat şaşırtır hep zaten'
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u konuk etti. Maçın son dakikalarında yediği golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım zirve yarışında büyük yara aldı. Kayserispor kulübü ise maç sonrası sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yaparak alınan bir puanı kutladı.