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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın bonservisini belirledi! Üç Avrupa devi RAMS Park'ta canlı izledi...
Giriş Tarihi: 22.03.2025 07:00 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 07:00

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın bonservisini belirledi! Üç Avrupa devi RAMS Park'ta canlı izledi...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde kazandığı 3-1'lik Macaristan mücadelesinde iki asist yapan Oğuz Aydın karşılaşmaya damgasını vurdu. Oğuz, gösterdiği performansla statta kendisini canlı olarak izleyen Avrupa devlerinin temsilcilerinden tam not aldı. Fenerbahçe, ciddi talipleri olan milli yıldızın bonservisini belirledi. İşte flaş haberin detayları…

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ın bonservisini belirledi! Üç Avrupa devi RAMS Park’ta canlı izledi...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçında konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselmek adına rövanş öncesinde avantaj yakaladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ın bonservisini belirledi! Üç Avrupa devi RAMS Park’ta canlı izledi...

Mücadeleye 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Oğuz Aydın, Macaristan'a karşı çok iyi bir performans ortaya koydu.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ın bonservisini belirledi! Üç Avrupa devi RAMS Park’ta canlı izledi...

Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncusu, Ay-Yıldızlı ekipteki ilk resmi maçında 2 asiste imzasını attı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ın bonservisini belirledi! Üç Avrupa devi RAMS Park’ta canlı izledi...

KULÜPLERİ MEST ETTİ

24 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 72 dakikada içerisinde kendisini izlemek için stadyuma gelen kulüpleri mest etti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ın bonservisini belirledi! Üç Avrupa devi RAMS Park’ta canlı izledi...

AJAX REDDEDİLMİŞTİ

Yaz başında 6 milyon Euro'ya Alanyaspor'dan alınan 24 yaşındaki futbolcuyu daha önce Ajax istemiş ancak teklif reddedilmişti.