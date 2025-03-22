Giriş Tarihi: 22.03.2025 07:00
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
07:00
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın bonservisini belirledi! Üç Avrupa devi RAMS Park'ta canlı izledi...
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde kazandığı 3-1'lik Macaristan mücadelesinde iki asist yapan Oğuz Aydın karşılaşmaya damgasını vurdu. Oğuz, gösterdiği performansla statta kendisini canlı olarak izleyen Avrupa devlerinin temsilcilerinden tam not aldı. Fenerbahçe, ciddi talipleri olan milli yıldızın bonservisini belirledi. İşte flaş haberin detayları…