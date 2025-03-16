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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bitmeyen belirsizlik! Yıldız oyuncu ne yapacağını bilemiyor...
Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:58 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 10:58

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bitmeyen belirsizlik! Yıldız oyuncu ne yapacağını bilemiyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Samsunspor'u konuk edecek. Avrupa'da yaşanan hayal kırıklığı ardından sarı-lacivertliler 3 puanla moral bulma niyetinde. Uzun süreli şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Kanarya'da gelecek sezon için çalışmalar da sürüyor. Buna göre takımın önemli ismin geleceği için henüz karar verilmezken, taraftlar arasındaki bilmece sürüyor. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de bitmeyen belirsizlik! Yıldız oyuncu ne yapacağını bilemiyor...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de bitmeyen belirsizlik! Yıldız oyuncu ne yapacağını bilemiyor...

Sarı-lacivertliler zorlu randevuda mutlak üç puan almayı hedefliyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’de bitmeyen belirsizlik! Yıldız oyuncu ne yapacağını bilemiyor...

Uzun süredir şampiyonluk hasreti çeken Kanarya, Jose Mourinho önderliğinde buna son vermeyi istiyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de bitmeyen belirsizlik! Yıldız oyuncu ne yapacağını bilemiyor...

Öte yandan sarı-lacivertlilerde, Bright Osayi-Samuel belirsizliği devam ediyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’de bitmeyen belirsizlik! Yıldız oyuncu ne yapacağını bilemiyor...

HENÜZ ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı yıldız, henüz Fenerbahçe ile anlaşmaya varmadı.