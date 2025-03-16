Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
10:58
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de bitmeyen belirsizlik! Yıldız oyuncu ne yapacağını bilemiyor...
Son dakika haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde Samsunspor'u konuk edecek. Avrupa'da yaşanan hayal kırıklığı ardından sarı-lacivertliler 3 puanla moral bulma niyetinde. Uzun süreli şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Kanarya'da gelecek sezon için çalışmalar da sürüyor. Buna göre takımın önemli ismin geleceği için henüz karar verilmezken, taraftlar arasındaki bilmece sürüyor. İşte detaylar...