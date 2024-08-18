Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama!

Yoğun güvenlik koruması eşliğinde güney tribünün önünden geçtiği sırada Özkan tarafından fiziksel müdahaleye maruz kalan Koç bir anda kendini yerde buldu. Fatih Özkan'ın Göztepe'de resmi bir yönetici olmadığı sadece görevli olduğu açıklandı.