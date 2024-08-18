Giriş Tarihi: 18.08.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
09:24
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama!
Son dakika haberi: Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Dünkü maça damga vuran anlar ise, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saha kenarına gelmesi ve arkadan bir görevli tarafından itilerek yere düşürüldüğü anlar oldu. Sarı-lacivertli kulüp, yaşanan olayların perde arkasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.