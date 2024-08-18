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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama!
Giriş Tarihi: 18.08.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 09:24

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama!

Son dakika haberi: Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Dünkü maça damga vuran anlar ise, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saha kenarına gelmesi ve arkadan bir görevli tarafından itilerek yere düşürüldüğü anlar oldu. Sarı-lacivertli kulüp, yaşanan olayların perde arkasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama!

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, konuk ettiği Fenerbahçe karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama!

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Fenerbahçe, 45+3. dakikada penaltıdan Edin Dzeko ve 45+7. dakikada yeni oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı. Maçın 68. dakikasında Koray Günter'le farkı 1'e indiren Göztepe, 90+5. dakikada Romulo'nun attığı golle skoru 2-2'ye taşıdı. Müsabaka, bu skorla tamamlandı.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama!

ALİ KOÇ'U DÜŞÜREN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısında sahaya girip Fenerbahçe tribünlerine giden ardından dönüşte yere düşen Ali Koç'u Fatih Özkan isminde bir görevlinin ittiği ifade edildi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama!

Yoğun güvenlik koruması eşliğinde güney tribünün önünden geçtiği sırada Özkan tarafından fiziksel müdahaleye maruz kalan Koç bir anda kendini yerde buldu. Fatih Özkan'ın Göztepe'de resmi bir yönetici olmadığı sadece görevli olduğu açıklandı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den Göztepe maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama!

FENERBAHÇE'DEN OLAYLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, dünkü maçta saha kenarında Ali Koç'u arkadan iten görevli hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın tamamı...

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