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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşme ve yeni maaşı...
Giriş Tarihi: 26.03.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 17:05

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşme ve yeni maaşı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, bu sezon performansıyla beğeni toplayan İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir karar verdi. Avrupa ekiplerinin radarına giren İrfan Can ile yeni sözleşme imzalanması kararlaştırılırken, yeni maaşı da belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşme ve yeni maaşı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşme ve yeni maaşı...

Sarı lacivertliler, bu sezon performansıyla beğeni toplayan İrfan Can Kahveci ile ilgili flaş bir karar verdi.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşme ve yeni maaşı...

Avrupa ekiplerinin radarına giren İrfan Can ile yeni sözleşme imzalanması kararlaştırılırken, yeni maaşı da belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşme ve yeni maaşı...

Fenerbahçe'de başarılı performansıyla beğeni toplayan ve kariyer sezonunu geçiren İrfan Can Kahveci için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci kararı! Sözleşme ve yeni maaşı...

Sarı-lacivertlilerin A Milli yıldızı, bu sezon sergilediği grafikle takımın en flaş isimlerinden biri oldu.

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