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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yerli operasyonu! Sarı-lacivertlilerden geleceğe yatırım…
Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:48

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yerli operasyonu! Sarı-lacivertlilerden geleceğe yatırım…

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u ağırlayacak. Avrupa'da da yoluna devam eden sarı lacivertli takım, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun istediği yerli isimler için harekete geçti. İşte gündemdeki isimler…

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yerli operasyonu! Sarı-lacivertlilerden geleceğe yatırım…

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK ile sahasında karşılaşacak.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yerli operasyonu! Sarı-lacivertlilerden geleceğe yatırım…

Avrupa Ligi'nde ilk 24 içine kalarak bir üst tura çıkan sarı lacivertliler, play-off'ta Anderlecht ile eşleşmişti.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yerli operasyonu! Sarı-lacivertlilerden geleceğe yatırım…

Trendyol Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri lider Galatasaray'ı takibini sürdürmüştü.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yerli operasyonu! Sarı-lacivertlilerden geleceğe yatırım…

EKSİKLERİ TAMAMLADI

Bu sezon belirlenen hedeflere emin adımlarla ilerleyen sarı lacivertliler transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yerli operasyonu! Sarı-lacivertlilerden geleceğe yatırım…

Öncelikli hedef olarak belirlenen Milan Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Mimovic'i kadrosuna katan Fenerbahçe, transferde durmayacak.

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