Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
10:48
Son dakika haberi: Fenerbahçe’den yerli operasyonu! Sarı-lacivertlilerden geleceğe yatırım…
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u ağırlayacak. Avrupa'da da yoluna devam eden sarı lacivertli takım, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun istediği yerli isimler için harekete geçti. İşte gündemdeki isimler…