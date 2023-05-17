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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Herkes Arda Güler derken...
Giriş Tarihi: 17.05.2023 21:28 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 21:30

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Herkes Arda Güler derken...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken Fenerbahçe derbi maçta Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk umutlarını bitimek istemeyen sarı-lacivertli ekip mutlak 3 puanı hedeflerken karşılaşma için kampa girdi. Jesus ile yetenekli futbolcular yıldızlarını parlatmaya devam ederken Avrupa devleri Kanarya'nın kapısını çalıyor. Herkes Arda Güler'i beklerken, Premier Lig'in dev takımı o futbolcu için rekor ücretle devreye girdi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Herkes Arda Güler derken...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken Fenerbahçe derbi maçta Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk umutlarını bitimek istemeyen sarı-lacivertli ekip mutlak 3 puanı hedeflerken karşılaşma için kampa girdi. Jesus ile yetenekli futbolcular yıldızlarını parlatmaya devam ederken Avrupa devleri Kanarya'nın kapısını çalıyor. Herkes Arda Güler'i beklerken, Premier Lig'in dev takımı o futbolcu için rekor ücretle devreye girdi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Herkes Arda Güler derken...

Süper Lig'de yeni sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, 14. haftaya kadar liderik koltuğunda oturdu.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Herkes Arda Güler derken...

Dünya Kupası'na verilen aranın ardınan performans düşüklüğü yaşayan sarı-lacivertli ekip, zirveyi Galatasaray'a kaptırdı ve bir daha geri alamadı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Herkes Arda Güler derken...

Dev turnuvanın ardından Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesinde İspanyol devi Sevilla ile karşılaşan Kanarya, toplamda 2-1'lik skorla Avrupa arenasına veda etti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! Herkes Arda Güler derken...

Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı final ilk maçında Sivasspor'la 0-0 berabera kalan Fenerbahçe, 24 Mayıs'ta Yiğidolar'ı konuk edecek.

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