Giriş Tarihi: 17.05.2023 21:28 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 21:30

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Herkes Arda Güler derken...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken Fenerbahçe derbi maçta Trabzonspor'u konuk edecek. Şampiyonluk umutlarını bitimek istemeyen sarı-lacivertli ekip mutlak 3 puanı hedeflerken karşılaşma için kampa girdi. Jesus ile yetenekli futbolcular yıldızlarını parlatmaya devam ederken Avrupa devleri Kanarya'nın kapısını çalıyor. Herkes Arda Güler'i beklerken, Premier Lig'in dev takımı o futbolcu için rekor ücretle devreye girdi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...