SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sezon bitmeden yeni teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsmail Kartal'ın biletini kesen Sarı-Lacivertliler'de kongre yapılmadı ama hoca çalışmaları başladı. Kötü geçen 6 sezona rağmen tekrar aday olan başkan Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco aracılığıyla dünyaca ünlü isme teklif götürdü. Başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran da aynı isimle çalışmayı çok istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...