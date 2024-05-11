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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor
Giriş Tarihi: 11.05.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 09:50

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sezon bitmeden yeni teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsmail Kartal'ın biletini kesen Sarı-Lacivertliler'de kongre yapılmadı ama hoca çalışmaları başladı. Kötü geçen 6 sezona rağmen tekrar aday olan başkan Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco aracılığıyla dünyaca ünlü isme teklif götürdü. Başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran da aynı isimle çalışmayı çok istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
UĞUR ÇEM
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sezon bitmeden yeni teknik direktör arayışına başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsmail Kartal'ın biletini kesen Sarı-Lacivertliler'de kongre yapılmadı ama hoca çalışmaları başladı. Kötü geçen 6 sezona rağmen tekrar aday olan başkan Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco aracılığıyla dünyaca ünlü isme teklif götürdü. Başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran da aynı isimle çalışmayı çok istiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi de bitiyor.

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SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

Bu sezon çok eleştirilen 62 yaşındaki hoca ile kesin olarak yolların ayrılması kararı alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

3 hafta sonra takımın başında olmayacak Kartal'ın sözleşmesi, 30 Haziran'da sona eriyordu.

SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu! Hem Ali Koç hem de Sadettin Saran çok istiyor

İsmail Kartal bu sezon Fenerbahçe'nin başında çıktığı 55 maçta 41 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

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