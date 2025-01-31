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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 18:03 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 18:06

Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti. Sarı-lacivertliler Avrupa macerasını sürdürürken bir yandan da Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapıyor. Buna göre transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye sürpriz bir transfer teklifi geldi. İşte Kanarya'nın kapısını çalan takım...

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Jose Mourinho’nun vazgeçilmezi...

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht ile eşleşti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Jose Mourinho’nun vazgeçilmezi...

İlk maçı evinde oynanayacak sarı-lacivertliler turu geçerek son 16'ya kalmanın hesaplarını yapıyor.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Jose Mourinho’nun vazgeçilmezi...

Avrupa macerasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe bir yandan da Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine de son verme niyetinde.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Jose Mourinho’nun vazgeçilmezi...

Buna göre ara transfer dönemini hareketlil geçiren Kanarya, Carlos, Skriniar, Talisca ve son olarak Kızılyıldız'dan Mimovic'i kadrosuna katmıştı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe’ye sürpriz teklif! Jose Mourinho’nun vazgeçilmezi...

Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda planlamalarına devam eden Fenerbahçe'ye sürpriz bir transfer teklifi yapıldı.

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