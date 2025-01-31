Giriş Tarihi: 31.01.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
18:06
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye sürpriz teklif! Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht ile eşleşti. Sarı-lacivertliler Avrupa macerasını sürdürürken bir yandan da Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapıyor. Buna göre transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'ye sürpriz bir transfer teklifi geldi. İşte Kanarya'nın kapısını çalan takım...