Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu transferinde imzalar an meselesi! İşte yıldız oyuncunun alternatifleri...

"SENİ 2 SENE SONRA R. MADRİD'E GÖTÜRECEĞİM"

24 yaşındaki sol bekin Hollandalı menajeri Ebergen, transfer için yoğun çaba harcıyor. Ebergen, "Seni Brighton'dan 2 sene sonra Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern Münih gibi bir takıma götüreceğim...