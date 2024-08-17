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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu transferinde imzalar an meselesi! İşte yıldız oyuncunun alternatifleri...
Giriş Tarihi: 17.08.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 11:46

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu transferinde imzalar an meselesi! İşte yıldız oyuncunun alternatifleri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken milli oyuncunun Brighton'a transferi an meselesi. Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nun gitmesi durumunda transfer edeceği alternatif isimleri belirledi. İşte merakla beklenen transfer haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu transferinde imzalar an meselesi! İşte yıldız oyuncunun alternatifleri...

Trendyol Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, bugün deplasmanda Göztepe'ye konuk olacak. Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu transferinde ise flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu transferinde imzalar an meselesi! İşte yıldız oyuncunun alternatifleri...

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'e mağlup olan sarı-lacivertli takım, Devler Ligi'ne veda etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu transferinde imzalar an meselesi! İşte yıldız oyuncunun alternatifleri...

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin transfer gündeminde de hareketlilik yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu transferinde imzalar an meselesi! İşte yıldız oyuncunun alternatifleri...

FERDİ PREMİER LİG'E GİDİYOR! İMZALAR AN MESELESİ

Fenerbahçe'de gözler Ferdi Kadıoğlu'nun hangi takıma transfer olacağında... 24 yaşındaki milli oyuncunun menajeri oyuncusunu Real Madrid sözleriyle ikna ettiği ortaya çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu transferinde imzalar an meselesi! İşte yıldız oyuncunun alternatifleri...

"SENİ 2 SENE SONRA R. MADRİD'E GÖTÜRECEĞİM"

24 yaşındaki sol bekin Hollandalı menajeri Ebergen, transfer için yoğun çaba harcıyor. Ebergen, "Seni Brighton'dan 2 sene sonra Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern Münih gibi bir takıma götüreceğim...

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