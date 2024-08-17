Giriş Tarihi: 17.08.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024
11:46
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ferdi Kadıoğlu transferinde imzalar an meselesi! İşte yıldız oyuncunun alternatifleri...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'e Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. EURO 2024'te gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken milli oyuncunun Brighton'a transferi an meselesi. Fenerbahçe yönetimi, Ferdi Kadıoğlu'nun gitmesi durumunda transfer edeceği alternatif isimleri belirledi. İşte merakla beklenen transfer haberinin detayları...