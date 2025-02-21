Giriş Tarihi: 21.02.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
07:02
Son dakika haberi: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı sonrası olay yorum! "Oyuncuların utanması gerekiyor"
Son dakika haberleri: Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizi Galatasaray, 4-1'lik maçın rövanşında AZ Alkmaar'a diş geçiremedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Rakibinden iki maçta 6 gol yiyen ve 3 gol atabilen sarı-kırmızı takım Avrupa'ya da veda etti. SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, kaleci Günay Güvenç'in 8 net kurtarış yaptığı karşılaşma hakkında çok çarpıcı eleştirilerde bulundu.