Son dakika haberi: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı sonrası olay yorum! "Oyuncuların utanması gerekiyor"

ÖMER ÜRÜNDÜL: İŞTE LİGİN HALİ: AVRUPA -TÜRKİYE FARKI!

Dünkü 90 dakikanın nasıl seyredeceğini tahmin etmek kolaydı… AZ Alkmaar, tempolu, ne yaptığını bilen, geçiş oyunlarını çok iyi yapan bir takım. Galatasaray ise bilhassa Avrupa kulvarında çok pozisyon verip çok gol yiyen bir ekip. İki önemli nokta vardı; Hollanda temsilcisinin pozisyonlarını en aza indirebilmek, kendi bulduğu fırsatları da gole çevirebilmek.