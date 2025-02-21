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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı sonrası olay yorum! "Oyuncuların utanması gerekiyor"
Giriş Tarihi: 21.02.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 07:02

Son dakika haberi: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı sonrası olay yorum! "Oyuncuların utanması gerekiyor"

Son dakika haberleri: Avrupa Ligi'ndeki temsilcimizi Galatasaray, 4-1'lik maçın rövanşında AZ Alkmaar'a diş geçiremedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Rakibinden iki maçta 6 gol yiyen ve 3 gol atabilen sarı-kırmızı takım Avrupa'ya da veda etti. SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, kaleci Günay Güvenç'in 8 net kurtarış yaptığı karşılaşma hakkında çok çarpıcı eleştirilerde bulundu.

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Son dakika haberi: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı sonrası olay yorum! Oyuncuların utanması gerekiyor

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Deplasmandaki ilk maçı 4-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'ne veda etti.

Son dakika haberi: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı sonrası olay yorum! Oyuncuların utanması gerekiyor

SABAH Spor yazarları Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Ömer Üründül, kaleci Günay Güvenç'in 8 net kurtarış yaptığı karşılaşma hakkında çok çarpıcı eleştirilerde bulundu.

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Son dakika haberi: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı sonrası olay yorum! Oyuncuların utanması gerekiyor

ÖMER ÜRÜNDÜL: İŞTE LİGİN HALİ: AVRUPA -TÜRKİYE FARKI!

Dünkü 90 dakikanın nasıl seyredeceğini tahmin etmek kolaydı… AZ Alkmaar, tempolu, ne yaptığını bilen, geçiş oyunlarını çok iyi yapan bir takım. Galatasaray ise bilhassa Avrupa kulvarında çok pozisyon verip çok gol yiyen bir ekip. İki önemli nokta vardı; Hollanda temsilcisinin pozisyonlarını en aza indirebilmek, kendi bulduğu fırsatları da gole çevirebilmek.

Son dakika haberi: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı sonrası olay yorum! Oyuncuların utanması gerekiyor

Ama ilk yarıya bakınca bu beklentinin tam tersi oldu. Çünkü AZ Alkmaar rekor sayıda pozisyon buldu. Mükemmel bir maç çıkaran kaleci Günay devrenin sonuna kadar oyunu tuttu. Ama Galatasaray, moral bulacağı gol için pozisyon üretemedi. Tek pozisyonda Sallai'nin şutunu kaleci kurtardı. Devre sonunda da AZ Alkmaar kendini rahatlatan golü attı.

Son dakika haberi: Galatasaray - AZ Alkmaar maçı sonrası olay yorum! Oyuncuların utanması gerekiyor

"GERİ DÖNÜŞ MÜMKÜN OLMADI"

İkinci yarıya G.Saray biraz baskılı başladı. Ama bir kontratakta rakip farkı ikiye çıkardı. Sonra Galatasaray'ın üst üste iki golü var. Ama bu devrede rakibin, Günay'ı geçemediği 4 net pozisyon daha vardı. Sonuçta ilk maçtaki ağır yenilginin geri dönüşü mümkün olmadı. Zaten bu çok çok zordu...

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