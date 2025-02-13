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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera'nın halefini buldu! Sezon sonu imzalar atılacak
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:00

Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera'nın halefini buldu! Sezon sonu imzalar atılacak

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanına çıkacak. Üç kulvarda da iddiasını sürdüren sarı-kırmızılı takım devre arasında birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı. Gelecek sezonun da kadrosu için şimdiden hazırlıklara başlayan cimbom, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine geçecek ismi belirledi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera’nın halefini buldu! Sezon sonu imzalar atılacak

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera’nın halefini buldu! Sezon sonu imzalar atılacak

Okan Buruk ve öğremcileri, ilk maçta avantajlı bir skor alarak turun kapısını aralamak istiyor.

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Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera’nın halefini buldu! Sezon sonu imzalar atılacak

Üç kulvarda da iddiasını sürdüren sarı-kırmızılı takım devre arasında birbirinden önemli isimleri transfer etti.

Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera’nın halefini buldu! Sezon sonu imzalar atılacak

Kış transfer döneminde Morata, Cuesta, Lemina, Ahmed Kutucu, Frankowski ve Eren Elmalı gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başladı.

Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera’nın halefini buldu! Sezon sonu imzalar atılacak

SEZON SONUNDA AYRILACAK

Galatasaray'ın kalesini 14 sezondur koruyan ve efsane haline gelen Muslera, sezon sonu sarı-kırmızılılara veda edecek.

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