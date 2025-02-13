Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
09:00
Son dakika haberi: Galatasaray, Muslera'nın halefini buldu! Sezon sonu imzalar atılacak
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanına çıkacak. Üç kulvarda da iddiasını sürdüren sarı-kırmızılı takım devre arasında birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı. Gelecek sezonun da kadrosu için şimdiden hazırlıklara başlayan cimbom, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine geçecek ismi belirledi. İşte detaylar...