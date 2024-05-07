Giriş Tarihi: 07.05.2024 06:30
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
06:30
Son dakika haberi: Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller!
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de son doğru yaklaşırken, kimin şampiyon olacağı merak konusu oldu. Sahasında Sivasspor'u 6-1 mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğa daha da yaklaşırken, deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluktan bir adım daha uzaklaştı. Peki Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? işte tüm ihtimaller...