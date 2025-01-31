Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi’nde play-off heyecanı...

GALATASARAY AJAX'A MAĞLUP OLDU

Bu sezon Ajax maçına kadar namağlup olan temsilcimiz Galatasaray, dün rakibine 2-1 mağlup oldu ilk 8'e kalma şansını kaçırdı. Bu sezon ilk kez mağlup olan Cimbom, play-off'a kaldı.