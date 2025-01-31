Giriş Tarihi: 31.01.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
15:55
Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, dünkü sonuçlardan sonra play-off'a kalmayı başarırken, bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Avrupa defterini kapattı. Avrupa Ligi'nde çekilen kuralar sonucu play-off eşleşmeleri belli oldu. İşte Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.