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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 15:15 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 15:55

Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe, dünkü sonuçlardan sonra play-off'a kalmayı başarırken, bir diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Avrupa defterini kapattı. Avrupa Ligi'nde çekilen kuralar sonucu play-off eşleşmeleri belli oldu. İşte Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi’nde play-off heyecanı...

Son dakika haberi: Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu... UEFA Avrupa Ligi'nde 8 haftalık süreç sona erdi. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dün kader maçlarına çıktı.

Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi’nde play-off heyecanı...

GALATASARAY AJAX'A MAĞLUP OLDU

Bu sezon Ajax maçına kadar namağlup olan temsilcimiz Galatasaray, dün rakibine 2-1 mağlup oldu ilk 8'e kalma şansını kaçırdı. Bu sezon ilk kez mağlup olan Cimbom, play-off'a kaldı.

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Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi’nde play-off heyecanı...

FENERBAHÇE SON NEFESTE PLAY-OFF'TA

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise deplasmanda Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı ve averajka Braga'nın önünde yer alarak play-off'a kalan son takım oldu.

Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi’nde play-off heyecanı...

BEŞİKTAŞ AVRUPA DEFTERİNİ KAPATTI

Play-off için kader maçına çıkan temsilcimiz Beşiktaş, rakibi Twente'ye 1-0 mağlup oldu ve play-off'a kalamadı. Siyah-beyazlı takım 9 puanla Avrupa defterini kapattı.

Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu! Avrupa Ligi’nde play-off heyecanı...

TEMSİLCİLERİMİZ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'a kalan takımların eşleşmeleri belli oldu. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri...

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