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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranları belli oldu! Ünlü veri sitesi açıkladı...
Giriş Tarihi: 17.03.2025 15:58 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 16:36

Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranları belli oldu! Ünlü veri sitesi açıkladı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 28. haftayı geride bıraktık. Lider Galatasaray evinde Antalyaspor'u 4-0 geçerken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Alınan bu sonuçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. EuroClubIndex, 28. haftanın ardından oluşan puan tablosuna göre şampiyon ve küme düşecek olan takımları tahmin etti. İşte o sıralama...

Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranları belli oldu! Ünlü veri sitesi açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de 28. haftayı geride bıraktık. Zirve yarışında ise heyecan devam ediyor. EuroClubIndex, sezon sonunda oluşacak olan puan tablosu hakkında tahminlerini yaptı. İşte o tahminler...

Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranları belli oldu! Ünlü veri sitesi açıkladı...

Namağlup lider Galatasaray evinde Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti ve hata yapmadı. Cimbom puanını maç fazlasıyla 71'e yükseltti.

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Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranları belli oldu! Ünlü veri sitesi açıkladı...

FENERBAHÇE YARA ALDI

Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve zirve yarışında yara aldı. Sarı-lacivertliler puanını 62'ye yükseltti.

Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranları belli oldu! Ünlü veri sitesi açıkladı...

EUROCLUBINDEX AÇIKLADI

Veri sitesi EuroClubIndex, 28. haftanın tamamlanmasının ardından Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe’nin şampiyonluk oranları belli oldu! Ünlü veri sitesi açıkladı...

Buna göre Trendyol Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak puan durumu şöyle tahmin edildi.