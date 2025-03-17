Giriş Tarihi: 17.03.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
16:36
Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranları belli oldu! Ünlü veri sitesi açıkladı...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 28. haftayı geride bıraktık. Lider Galatasaray evinde Antalyaspor'u 4-0 geçerken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Alınan bu sonuçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. EuroClubIndex, 28. haftanın ardından oluşan puan tablosuna göre şampiyon ve küme düşecek olan takımları tahmin etti. İşte o sıralama...