Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
09:29
Son dakika haberi: Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Pazarlıklara başlandı...
Son dakika haberi: Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de son sınavını geçip son 16 turuna doğrudan gitmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan da zorlu ikinci yarı fikstürü için kadrosuna takviye yapma uğraşında. Cimbom eksik bulduğu mevkiler için harekete geçti. Buna göre sağ beke transfer hedefleyen Galatasaray milli futbolcu için pazarlıklarına başladı. İşte flaş hamlenin detayları...