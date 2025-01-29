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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Pazarlıklara başlandı...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 09:29

Son dakika haberi: Galatasaray'da sağ beke yeni aday! Pazarlıklara başlandı...

Son dakika haberi: Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de son sınavını geçip son 16 turuna doğrudan gitmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar bir yandan da zorlu ikinci yarı fikstürü için kadrosuna takviye yapma uğraşında. Cimbom eksik bulduğu mevkiler için harekete geçti. Buna göre sağ beke transfer hedefleyen Galatasaray milli futbolcu için pazarlıklarına başladı. İşte flaş hamlenin detayları...

Son dakika haberi: Galatasaray’da sağ beke yeni aday! Pazarlıklara başlandı...

Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray, Avrupa'da lig etabda son sınavına çıkacak.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sağ beke yeni aday! Pazarlıklara başlandı...

Ajax ile deplasmanda oynayacakları maça hazırlanan Cimbom'da hedef ligi ilk 8'de tamamlayarak son 16 turuna doğrudan gitmek.

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Son dakika haberi: Galatasaray’da sağ beke yeni aday! Pazarlıklara başlandı...

Lig ve Avrupa'da yoluna kayıpsız giderek şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, ikinci yarıdaki zorlu fikstür öncesi kadrosuna takviyeler yapmayı istiyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sağ beke yeni aday! Pazarlıklara başlandı...

Kadro planlamasında eksik mevkilere hamle yapacak olan sarı-kırmızılar sağ bek transferi için kolları sıvadı.

Son dakika haberi: Galatasaray’da sağ beke yeni aday! Pazarlıklara başlandı...

ROTA İTALYA'YA ÇEVRİLDİ

Sağ beke mutlak transfer hedefleyen Galatasaray'ın adı birçok futbolcu ile anılıyordu. Cimbom için bu kez gündeme gelen isim ise Zeki Çelik...

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