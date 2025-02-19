Giriş Tarihi: 19.02.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
18:04
Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem tepkisi: "Son kez uyarıyoruz"
Son dakika haberi: TFF, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı. Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derbi için yabancı hakem kararı almasının ardından resmi internet sitesinden açıklama yaptı ve TFF'ye 3 soru yöneltti. Sarı-kırmızılı kulüp alınan karara sert tepki gösterdi.