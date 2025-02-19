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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem tepkisi: "Son kez uyarıyoruz"
Giriş Tarihi: 19.02.2025 17:57 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:04

Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem tepkisi: "Son kez uyarıyoruz"

Son dakika haberi: TFF, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı bir hakemin yöneteceğini açıkladı. Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derbi için yabancı hakem kararı almasının ardından resmi internet sitesinden açıklama yaptı ve TFF'ye 3 soru yöneltti. Sarı-kırmızılı kulüp alınan karara sert tepki gösterdi.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye yabancı hakem tepkisi: Son kez uyarıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu, 24 Şubat Pazartesi günü Süper Lig'de oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancaı 'Elit' bir hakemin yöneteceğini açıkladı.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye yabancı hakem tepkisi: Son kez uyarıyoruz

TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU: TARTIŞMAYI KESMEK İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALDIK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu düzenlediği basın toplantısında "Bu maçı yönetecek çok hakem arkadaşlarımız var. Yönetim kurulundaki arkadaşlar, yetkiyi bana verdiler. Tartışmayı kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapıldı, teyitleri alındı. Hakemin dünya çapında yabancı olacağını söyleyebilirim. Hakem atamalarını MHK yapıyor. Açıklanınca hafta sonu hakemleri duyarsınız" şeklinde konuştu.

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Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye yabancı hakem tepkisi: Son kez uyarıyoruz

GALATASARAY'DAN TFF'YE TEPKİ

Karar sonrası Galatasaray, resmi X hesabından bir paylaşım yaparak TFF'nin yabancı hakem kararına tepki gösterdi ve TFF'ye 3 soru yöneltti. İşte Galatasaray Kulübü tarafından yapılan açıklama...

Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye yabancı hakem tepkisi: Son kez uyarıyoruz

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu, göreve geldiği günden bugüne kadar tekrar ettiği tutarsızlıklara bir yenisini daha eklemiştir.

Seçildiği ilk gün kulüp başkanlarının PFDK'ya sevk edilmeyeceğini söyledikten sonra başkanlara ceza yağdırmaya başlayan, kulüp başkanlarının bir araya geldiği toplantıda "Bundan sonra ortamı geren açıklama olursa karşısında beni bulur" dediği günün akşamı rakip kulüp asbaşkanının ortamı germek amacıyla kanal kanal gezmesine ses çıkaramayan, "Ben olduğum sürece yabancı hakem olmayacak" dedikten birkaç ay sonrasında "Her iki taraftan talep gelirse değerlendiririz" diyen, bugün ise futbolun amiri olduğunu hatırlayan federasyonun ve başkanının içine düştüğü tenakuz bizi artık şaşırtmamaktadır.

Son dakika haberi: Galatasaray’dan TFF’ye yabancı hakem tepkisi: Son kez uyarıyoruz

Yukarıda sıraladığımız tutarsız söylemlerin üstüne TFF'nin, kritik maçımıza 1 saat kala, onayımız alınmadan, yapmış oldukları daveti bir reklam çalışması gibi basına sunması da kimin samimi olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

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