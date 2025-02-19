Son dakika haberi: Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem tepkisi: "Son kez uyarıyoruz"

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu, göreve geldiği günden bugüne kadar tekrar ettiği tutarsızlıklara bir yenisini daha eklemiştir.

Seçildiği ilk gün kulüp başkanlarının PFDK'ya sevk edilmeyeceğini söyledikten sonra başkanlara ceza yağdırmaya başlayan, kulüp başkanlarının bir araya geldiği toplantıda "Bundan sonra ortamı geren açıklama olursa karşısında beni bulur" dediği günün akşamı rakip kulüp asbaşkanının ortamı germek amacıyla kanal kanal gezmesine ses çıkaramayan, "Ben olduğum sürece yabancı hakem olmayacak" dedikten birkaç ay sonrasında "Her iki taraftan talep gelirse değerlendiririz" diyen, bugün ise futbolun amiri olduğunu hatırlayan federasyonun ve başkanının içine düştüğü tenakuz bizi artık şaşırtmamaktadır.