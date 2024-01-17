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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaraylılar çok kızdı! Icardi o lige gitmek istiyor...
Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 14:21

Son dakika haberi: Galatasaraylılar çok kızdı! Icardi o lige gitmek istiyor...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi yaşandı... Fenerbahçe derbisinde aldığı darbeler sonrası yüzünde kırık meydana gelen ve bir süre oynatılmamasına karar verilen Mauro Icardi ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Yıldız golcünün gitmek istediği lig duyurulurken, talp olan takımlar da açıklandı. İşte gündeme oturan habere dair tüm detaylar...

Son dakika haberi: Galatasaraylılar çok kızdı! Icardi o lige gitmek istiyor...

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray'da en çok konuşulan isimlerden biri Mauro Icardi olmuştu.

Son dakika haberi: Galatasaraylılar çok kızdı! Icardi o lige gitmek istiyor...

2022/2023 sezonu başında PSG'den kiralanan Arjantinli golcü, yaptığı skor katkısıyla kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.

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Son dakika haberi: Galatasaraylılar çok kızdı! Icardi o lige gitmek istiyor...

Sarı-kırmızılılar, sezon başında taraftarın sevgilisi haline gelen Icardi'nin bonservisini aldı.

Son dakika haberi: Galatasaraylılar çok kızdı! Icardi o lige gitmek istiyor...

Cimbom, 30 yaşındaki forvet için PSG'ye 10 milyon Euro öderken, golcü oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika haberi: Galatasaraylılar çok kızdı! Icardi o lige gitmek istiyor...

Bu sezona da hızlı bir giriş yapan Mauro Icardi, ligin 9. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlık geçirdi.

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