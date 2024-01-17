Giriş Tarihi: 17.01.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
14:21
Son dakika haberi: Galatasaraylılar çok kızdı! Icardi o lige gitmek istiyor...
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Galatasaray'da flaş Mauro Icardi gelişmesi yaşandı... Fenerbahçe derbisinde aldığı darbeler sonrası yüzünde kırık meydana gelen ve bir süre oynatılmamasına karar verilen Mauro Icardi ile ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Yıldız golcünün gitmek istediği lig duyurulurken, talp olan takımlar da açıklandı. İşte gündeme oturan habere dair tüm detaylar...