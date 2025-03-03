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Haberler Galeri Son dakika haberi: İstatistikleri yıktı geçti! Solskjaer'in Beşiktaş'ı bu alanda ligin en iyisi...
Giriş Tarihi: 03.03.2025 08:41 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 08:44

Son dakika haberi: İstatistikleri yıktı geçti! Solskjaer'in Beşiktaş'ı bu alanda ligin en iyisi...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırladı. Siyah-beyazlı takım, rakibini 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Ole Gunnar Solskjaer ile son 6 resmi maçını kazanan Kartal, istatistikleri de yıktı geçti. Beşiktaş, Norveçli teknik adamla bir alanda ligin en iyisini konumuna geldi. İşte haberin detayları...

Son dakika haberi: İstatistikleri yıktı geçti! Solskjaer’in Beşiktaş’ı bu alanda ligin en iyisi...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ortaya koyduğu performansla göz kamaştırmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Son dakika haberi: İstatistikleri yıktı geçti! Solskjaer’in Beşiktaş’ı bu alanda ligin en iyisi...

Beşiktaş'ta, teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'in gelişinin ardından işler de yoluna girmeye başladı. Norveçli hoca, Kartal'ı adeta kanatlandırdı…

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Son dakika haberi: İstatistikleri yıktı geçti! Solskjaer’in Beşiktaş’ı bu alanda ligin en iyisi...

Takıma hem huzurunu geri getirdi hem de kazanma alışkanlığı yakalattı. 4'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 6 resmi maçını da galibiyetle geçen siyah-beyazlılar, adım adım hedefi olan üçüncülüğe ve Türkiye Kupası'na ilerliyor.

Son dakika haberi: İstatistikleri yıktı geçti! Solskjaer’in Beşiktaş’ı bu alanda ligin en iyisi...

BİLİC'İN BAŞARISINI TEKRARLADI

Siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı, üst üste elde ettiği galibiyetlerle istatistikleri de yıktı geçti.

Son dakika haberi: İstatistikleri yıktı geçti! Solskjaer’in Beşiktaş’ı bu alanda ligin en iyisi...

Kara Kartal, 2015 yılında Slaven Bilic'in ardından ilk kez bir yabancı teknik direktör idaresinde Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet aldı.