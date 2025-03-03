Son dakika haberi: İstatistikleri yıktı geçti! Solskjaer’in Beşiktaş’ı bu alanda ligin en iyisi...

Takıma hem huzurunu geri getirdi hem de kazanma alışkanlığı yakalattı. 4'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 6 resmi maçını da galibiyetle geçen siyah-beyazlılar, adım adım hedefi olan üçüncülüğe ve Türkiye Kupası'na ilerliyor.