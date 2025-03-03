Giriş Tarihi: 03.03.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
08:44
Son dakika haberi: İstatistikleri yıktı geçti! Solskjaer'in Beşiktaş'ı bu alanda ligin en iyisi...
Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırladı. Siyah-beyazlı takım, rakibini 2-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Ole Gunnar Solskjaer ile son 6 resmi maçını kazanan Kartal, istatistikleri de yıktı geçti. Beşiktaş, Norveçli teknik adamla bir alanda ligin en iyisini konumuna geldi. İşte haberin detayları...