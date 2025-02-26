Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
10:41
Son dakika haberi: İşte Okan Buruk ve Mourinho'nun alacağı ceza! PFDK sevkleri sonrası o gerçek...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Beklentilerin uzağında kalan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası yapılan demeç savaşları maçın önüne geçti. TFF, Okan Buruk ve Jose Mourinho'yu yaptıkları açıklamalar sonrası PFDK'ye sevk etti. Spor hukukçusu Anıl Dinçer, iki teknik adamın alabileceği cezaları SABAH Spor'a açıkladı. İşte detaylar...