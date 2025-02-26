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Haberler Galeri Son dakika haberi: İşte Okan Buruk ve Mourinho'nun alacağı ceza! PFDK sevkleri sonrası o gerçek...
Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:17 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 10:41

Son dakika haberi: İşte Okan Buruk ve Mourinho'nun alacağı ceza! PFDK sevkleri sonrası o gerçek...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Beklentilerin uzağında kalan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşma sonrası yapılan demeç savaşları maçın önüne geçti. TFF, Okan Buruk ve Jose Mourinho'yu yaptıkları açıklamalar sonrası PFDK'ye sevk etti. Spor hukukçusu Anıl Dinçer, iki teknik adamın alabileceği cezaları SABAH Spor'a açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: İşte Okan Buruk ve Mourinho’nun alacağı ceza! PFDK sevkleri sonrası o gerçek...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.

Son dakika haberi: İşte Okan Buruk ve Mourinho’nun alacağı ceza! PFDK sevkleri sonrası o gerçek...

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede kazanan çıkmadı. 0-0 biten karşılaşmanın ardından lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin arasındaki 6 puanlık fark değişmedi.

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Son dakika haberi: İşte Okan Buruk ve Mourinho’nun alacağı ceza! PFDK sevkleri sonrası o gerçek...

Maçın ardından yaşanan demeç savaşları adeta dev derbinin önüne geçti.

Son dakika haberi: İşte Okan Buruk ve Mourinho’nun alacağı ceza! PFDK sevkleri sonrası o gerçek...

MOURINHO'DAN GÖNDERME

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının ardından sarı-kırmızılı takıma göndermelerde bulundu.

Son dakika haberi: İşte Okan Buruk ve Mourinho’nun alacağı ceza! PFDK sevkleri sonrası o gerçek...

Mourinho yaptığı açıklamada, "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullandı.

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