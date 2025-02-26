Son dakika haberi: İşte Okan Buruk ve Mourinho’nun alacağı ceza! PFDK sevkleri sonrası o gerçek...

Mourinho yaptığı açıklamada, "Eğer Türk hakem olsaydı Yusuf maçın başında kart görürdü ve benim onu oyundan çıkarmam gerekirdi. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullandı.