Son dakika haberi: İşte Sergen Yalçın’ın ilk bombası! Fenerbahçe’den alıyor...

JEHEZKEL'İN YERİNE O İSİM

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'i yaptığı gol sevinci sebebiyle kadro dışı bırakan Antalyaspor'da Gerrit Holtmann ve Zymer Bytyqi de yol ayrımına hazırlanırken, transfer engeli bulunması karşın transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.