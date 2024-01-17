Giriş Tarihi: 17.01.2024 17:22
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
17:22
Son dakika haberi: İşte Sergen Yalçın'ın ilk bombası! Fenerbahçe'den alıyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna Bonucci ve Krunic takviyeleri yapan sarı lacivertliler, takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. Kanarya, gönderilecek isimleri netleştirirken, Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti. İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi ve tüm detaylar...