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Haberler Galeri Son dakika haberi: İşte Sergen Yalçın'ın ilk bombası! Fenerbahçe'den alıyor...
Giriş Tarihi: 17.01.2024 17:22 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 17:22

Son dakika haberi: İşte Sergen Yalçın'ın ilk bombası! Fenerbahçe'den alıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadrosuna Bonucci ve Krunic takviyeleri yapan sarı lacivertliler, takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. Kanarya, gönderilecek isimleri netleştirirken, Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti. İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: İşte Sergen Yalçın’ın ilk bombası! Fenerbahçe’den alıyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu kimseye kaptırmak istemeyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: İşte Sergen Yalçın’ın ilk bombası! Fenerbahçe’den alıyor...

Kadrosuna Bonucci ve Krunic takviyeleri yapan sarı lacivertliler, takımdan ayrılacak isimleri de belirledi.

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Son dakika haberi: İşte Sergen Yalçın’ın ilk bombası! Fenerbahçe’den alıyor...

Kanarya, gönderilecek isimleri netleştirirken, Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti. İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: İşte Sergen Yalçın’ın ilk bombası! Fenerbahçe’den alıyor...

JEHEZKEL'İN YERİNE O İSİM

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel'i yaptığı gol sevinci sebebiyle kadro dışı bırakan Antalyaspor'da Gerrit Holtmann ve Zymer Bytyqi de yol ayrımına hazırlanırken, transfer engeli bulunması karşın transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Son dakika haberi: İşte Sergen Yalçın’ın ilk bombası! Fenerbahçe’den alıyor...

Öncelikli olarak stoper, sol bek ve sağ kanat transferi düşünen Kırmızı-Beyazlılar, 3 futbolcunun ayrılık durumuna göre kanat bölgesini önceledi.

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