Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
14:26
Son dakika haberi: İtalyanlardan Slavko Vincic'e sert tepki! Kenan Yıldız'ın pozisyonu için...
Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonun kararıyla Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem kararı alınmış ve müsabakayı Slavko Vincic'in yöneteceği açıklanmıştı. Sloven hakem, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSV Eindhoven - Juventus eşleşmesinin rövanş maçında görev aldı. Vincic, İtalyanların veda ettiği Devler Ligi'nde verdiği kararlar sebebiyle eleştiri oklarını üzerine çekti. İşte detaylar...