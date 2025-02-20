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Haberler Galeri Son dakika haberi: İtalyanlardan Slavko Vincic'e sert tepki! Kenan Yıldız'ın pozisyonu için...
Giriş Tarihi: 20.02.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:26

Son dakika haberi: İtalyanlardan Slavko Vincic'e sert tepki! Kenan Yıldız'ın pozisyonu için...

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonun kararıyla Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için yabancı hakem kararı alınmış ve müsabakayı Slavko Vincic'in yöneteceği açıklanmıştı. Sloven hakem, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSV Eindhoven - Juventus eşleşmesinin rövanş maçında görev aldı. Vincic, İtalyanların veda ettiği Devler Ligi'nde verdiği kararlar sebebiyle eleştiri oklarını üzerine çekti. İşte detaylar...

Son dakika haberi: İtalyanlardan Slavko Vincic’e sert tepki! Kenan Yıldız’ın pozisyonu için...

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı.

Son dakika haberi: İtalyanlardan Slavko Vincic’e sert tepki! Kenan Yıldız’ın pozisyonu için...

45 yaşındaki hakem dev derbi öncesi Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir karşılaşmada görev aldı.

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Son dakika haberi: İtalyanlardan Slavko Vincic’e sert tepki! Kenan Yıldız’ın pozisyonu için...

JUVENTUS MAÇINA DAMGA VURDU

Vincic, PSV Eindhoven ile Juventus arasında oynanan play-off turu rövanş maçında düdük çaldı.

Son dakika haberi: İtalyanlardan Slavko Vincic’e sert tepki! Kenan Yıldız’ın pozisyonu için...

Sloven hakem, Juventus'un Avrupa'ya veda ettiği mücadeleye damga vurdu.

Son dakika haberi: İtalyanlardan Slavko Vincic’e sert tepki! Kenan Yıldız’ın pozisyonu için...

İlk maçı evinde 2-1 kazanan İtalyan devi uzatmalara giden maçta Hollanda temsilcisine 3-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

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