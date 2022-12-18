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Haberler Galeri Son dakika haberi: Lionel Messi maça çıkmadan tarihe geçti! Dünya Kupası finalinde benzersiz anlar...
Giriş Tarihi: 18.12.2022 19:38 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 20:35

Son dakika haberi: Lionel Messi maça çıkmadan tarihe geçti! Dünya Kupası finalinde benzersiz anlar...

Son dakika haberi: 2022 FIFA Dünya Kupası final mücadelesi, Katar'da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en prestijli turnuvasında Fransa ile karşı karşıya Arjantin, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası'nı evine götürmeyi başardı.. Arjantin'nin gollerini Lionel Messi (2) ve Angel Di Maria kaydederken, Fransa'nın iki golünü de Kylian Mbappe kaydetti. Kupayı müzesine götüren Güney Amerika ekibinde yıldız futbolcu Lionel Messi, daha maça çıkmadan adını tarihe altın harflerle yazdırdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Lionel Messi maça çıkmadan tarihe geçti! Dünya Kupası finalinde benzersiz anlar...

Son dakika haberi: 2022 FIFA Dünya Kupası final mücadelesi, Katar'da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en prestijli turnuvasında Fransa ile karşı karşıya Arjantin, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası'nı evine götürmeyi başardı.. Arjantin'nin gollerini Lionel Messi (2) ve Angel Di Maria kaydederken, Fransa'nın iki golünü de Kylian Mbappe kaydetti. Kupayı müzesine götüren Güney Amerika ekibinde yıldız futbolcu Lionel Messi, daha maça çıkmadan adını tarihe altın harflerle yazdırdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Lionel Messi maça çıkmadan tarihe geçti! Dünya Kupası finalinde benzersiz anlar...

2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin, Fransa karşısında Lionel Messi ve Angel Di Maria'nın attığı gollerle 2-0 galip durumda.

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Son dakika haberi: Lionel Messi maça çıkmadan tarihe geçti! Dünya Kupası finalinde benzersiz anlar...

Arjantin'in süper starı Lionel Messi, turnuvada rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Lionel Messi maça çıkmadan tarihe geçti! Dünya Kupası finalinde benzersiz anlar...

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

21. dakikada Julian Alvarez'in pasında sol kanatta topla buluşan Angel Di Maria, Ousmane Dembele'den sıyrılarak ceza sahası içine girdi fakat Dembele'nin müdahalesi ile yerde kalınca maçın hakemi Szymon Marciniak, penaltı noktasını gösterdi.

Son dakika haberi: Lionel Messi maça çıkmadan tarihe geçti! Dünya Kupası finalinde benzersiz anlar...

23. dakikada Arjantin'de penaltı vuruşunu kullanan Lionel Messi, topu Hugo Lloris ile ayrı köşelere yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

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