Giriş Tarihi: 18.12.2022 19:38 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 20:35

Son dakika haberi: Lionel Messi maça çıkmadan tarihe geçti! Dünya Kupası finalinde benzersiz anlar...

Son dakika haberi: 2022 FIFA Dünya Kupası final mücadelesi, Katar'da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en prestijli turnuvasında Fransa ile karşı karşıya Arjantin, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak Dünya Kupası'nı evine götürmeyi başardı.. Arjantin'nin gollerini Lionel Messi (2) ve Angel Di Maria kaydederken, Fransa'nın iki golünü de Kylian Mbappe kaydetti. Kupayı müzesine götüren Güney Amerika ekibinde yıldız futbolcu Lionel Messi, daha maça çıkmadan adını tarihe altın harflerle yazdırdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...