Son dakika haberi: M. City maçı sonrası flaş Arda Güler kararı: 9 ay sonra bir ilk! Perez’den telefon...

VALVERDE SKORU BELİRLEDİ

Manchester ekibi, 66. dakikada Phil Foden ile skoru 2-2 yaparken, 71. dakikada Josko Gvardiol ile bir gol daha buldu. Real Madrid'in 79. dakikada Federico Valverde ile kaydettiği gol maçın sonucunu 3-3 olarak belirledi.