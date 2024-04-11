Giriş Tarihi: 11.04.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024
14:39
Son dakika haberi: M. City maçı sonrası flaş Arda Güler kararı: 9 ay sonra bir ilk! Perez'den telefon...
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ilk ayağında Real Madrid evinde Manchester City'yi konuk etti. Gol düellosuna sahne karşılaşma 3-3 sona erdi. Maçın kadrosunda yer alan milli yıldızımız Arda Güler bu maçta da süre alamadı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in maçtan 1 gün sonra Ancelotti'yi aradığı ortaya çıktı. İşte Mallorca maçı öncesi flaş Arda Güler kararı...