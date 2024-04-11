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Haberler Galeri Son dakika haberi: M. City maçı sonrası flaş Arda Güler kararı: 9 ay sonra bir ilk! Perez'den telefon...
Giriş Tarihi: 11.04.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 14:39

Son dakika haberi: M. City maçı sonrası flaş Arda Güler kararı: 9 ay sonra bir ilk! Perez'den telefon...

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ilk ayağında Real Madrid evinde Manchester City'yi konuk etti. Gol düellosuna sahne karşılaşma 3-3 sona erdi. Maçın kadrosunda yer alan milli yıldızımız Arda Güler bu maçta da süre alamadı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in maçtan 1 gün sonra Ancelotti'yi aradığı ortaya çıktı. İşte Mallorca maçı öncesi flaş Arda Güler kararı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika haberi: M. City maçı sonrası flaş Arda Güler kararı: 9 ay sonra bir ilk! Perez’den telefon...

Şampiyonlar Ligi'nde erken final olarak bakılan çeyrek final eşleşmesinin ilk maçında Real Madrid, İngiltere'nin Manchester City takımını Santiago Bernabeu'da konuk etti.

Son dakika haberi: M. City maçı sonrası flaş Arda Güler kararı: 9 ay sonra bir ilk! Perez’den telefon...

MADIRD'DE GOL DÜELLOSU

Maça hızlı başlayan Manchester City, henüz 2. dakikada Bernardo Silva ile öne geçti. Ruben Dias'ın 12. dakikada kendi kalesine attığı golle beraberliği bulan Real Madrid, 14. dakikada Rodrygo ile 2-1 üstünlük yakaladı.

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Son dakika haberi: M. City maçı sonrası flaş Arda Güler kararı: 9 ay sonra bir ilk! Perez’den telefon...

VALVERDE SKORU BELİRLEDİ

Manchester ekibi, 66. dakikada Phil Foden ile skoru 2-2 yaparken, 71. dakikada Josko Gvardiol ile bir gol daha buldu. Real Madrid'in 79. dakikada Federico Valverde ile kaydettiği gol maçın sonucunu 3-3 olarak belirledi.

Son dakika haberi: M. City maçı sonrası flaş Arda Güler kararı: 9 ay sonra bir ilk! Perez’den telefon...

Real Madrid'in İtalyan hocası Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 200 maçta görev yapan ilk teknik direktör oldu.

Son dakika haberi: M. City maçı sonrası flaş Arda Güler kararı: 9 ay sonra bir ilk! Perez’den telefon...

ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI

Eflatun-beyazlılarda mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler, forma şansı bulamadı.

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