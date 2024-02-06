Giriş Tarihi: 06.02.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
12:52
SON DAKİKA HABERİ: Madrid derbisi sonrası Arda Güler, Ancelotti'ye sordu! İtalyan hocadan forma şartı...
SON DAKİKA HABERİ: İspanya La Liga'da zirve yarışı devam ediyor. Lider Real Madrid, son maçında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Cumartesi günü Girona ile karışlaşacak olan Madrid ekibinde Arda Güler bilmecesi devam ediyor. İspanyol basını, genç yıldızın hocası Ancelotti ile geleceğiyle ilgili soru sorduğunu ve hocasının da buna yönelik flaş bir cevap verdiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...