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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Madrid derbisi sonrası Arda Güler, Ancelotti'ye sordu! İtalyan hocadan forma şartı...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 12:52 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 12:52

SON DAKİKA HABERİ: Madrid derbisi sonrası Arda Güler, Ancelotti'ye sordu! İtalyan hocadan forma şartı...

SON DAKİKA HABERİ: İspanya La Liga'da zirve yarışı devam ediyor. Lider Real Madrid, son maçında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Cumartesi günü Girona ile karışlaşacak olan Madrid ekibinde Arda Güler bilmecesi devam ediyor. İspanyol basını, genç yıldızın hocası Ancelotti ile geleceğiyle ilgili soru sorduğunu ve hocasının da buna yönelik flaş bir cevap verdiğini yazdı. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA HABERİ: Madrid derbisi sonrası Arda Güler, Ancelotti’ye sordu! İtalyan hocadan forma şartı...

La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Real Madrid evinde ezeli rakibi Atletico Madrid'i ağırladı.

SON DAKİKA HABERİ: Madrid derbisi sonrası Arda Güler, Ancelotti’ye sordu! İtalyan hocadan forma şartı...

Diaz'ın golüyle 1-0 öne geçen Real Madrid, Llorente'nin son dakikalarda attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle.

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SON DAKİKA HABERİ: Madrid derbisi sonrası Arda Güler, Ancelotti’ye sordu! İtalyan hocadan forma şartı...

Cumartesi günü de en yakın takipçisi Girona ile karşılaşacak olan Real Madrid, bu maçı kazanmak ve liderlik için avantaj elde etmek istiyor.

SON DAKİKA HABERİ: Madrid derbisi sonrası Arda Güler, Ancelotti’ye sordu! İtalyan hocadan forma şartı...

Puanını 58'e çıkaran Real Madrid liderliğini korusa da şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Girona (56 puan) ile arasındaki puan farkını artırmak için önemli bir avantajı kaçırdı.

SON DAKİKA HABERİ: Madrid derbisi sonrası Arda Güler, Ancelotti’ye sordu! İtalyan hocadan forma şartı...

ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler ise Atletico Madrid maçında yedek bekledi ancak süre şansı bulamadı.

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