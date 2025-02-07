Giriş Tarihi: 07.02.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
10:44
Son dakika haberi: Mourinho'yu bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe'de alarm...
Son dakika haberi: Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Buna göre geniş kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini hızlı geçirmişti. Dört futbolcuyu kadrosuna kadar Kanarya'da bu kez başka bir sorun yaşanıyor. İşte Mourinho'yu bekleyen tehlike...