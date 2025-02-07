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Haberler Galeri Son dakika haberi: Mourinho'yu bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe'de alarm...
Giriş Tarihi: 07.02.2025 10:44 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:44

Son dakika haberi: Mourinho'yu bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe'de alarm...

Son dakika haberi: Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda da sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Buna göre geniş kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer dönemini hızlı geçirmişti. Dört futbolcuyu kadrosuna kadar Kanarya'da bu kez başka bir sorun yaşanıyor. İşte Mourinho'yu bekleyen tehlike...

Son dakika haberi: Mourinho’yu bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe’de alarm...

Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Erzumspor'u 5-0 ile geçen Fenerbahçe'de gözler hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçına çevrildi.

Son dakika haberi: Mourinho’yu bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe’de alarm...

Zirve yarışını sürdüren sarı-lacivertliler haftayı kayıpsız atlatarak Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek.

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Son dakika haberi: Mourinho’yu bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe’de alarm...

Önümüzdeki hafta içinde Avrupa Ligi play-off etabından Anderlecht'i ağıralyacak Fenerbahçe üç kulvarda da yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor.

Son dakika haberi: Mourinho’yu bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe’de alarm...

DÖRT İSİM TRANSFER EDİLDİ

Buna göre Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda devre arasına hızlı giriş yapan Fenerbahçe 4 transfer hamlesi yapmıştı.

Son dakika haberi: Mourinho’yu bekleyen büyük tehlike! Fenerbahçe’de alarm...

Savunmaya Diego Carlos, Milan Skriniar ve Ognjen Mimovic'i transfer eden Kanarya hücum hattına ise Anderson Talisca eklmesi yaptı.

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