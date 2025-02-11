Son dakika haberi: Trabzonspor - Eyüpspor maçındaki o pozisyon için Mustafa Çulcu’dan flaş yorum! ’’Penaltı güme gitti’’

"VAR'A YASLANMALAR, KARAR VERME YETİLERİNİ KÖRELTİYOR"

''Taraftarın Dorukhan'a gösterdiği sıcak ilgi, gergin futbol iklimimizde muhteşem bir güzellikti. Hakemleri bu seviyeye yetenekleri getiriyor. Ancak kaygı, korku ve kolaycılık, VAR'a yaslanmalar karar verme yetilerini köreltiyor. Banza'nın ceza alanı içinde Vezo'ya yaptığı açık penaltıyı veremedi! VAR devreye girdi.''