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Haberler Galeri Son dakika haberi: Trabzonspor - Eyüpspor maçındaki o pozisyon için Mustafa Çulcu'dan flaş yorum! ''Penaltı güme gitti''
Giriş Tarihi: 11.02.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 07:11

Son dakika haberi: Trabzonspor - Eyüpspor maçındaki o pozisyon için Mustafa Çulcu'dan flaş yorum! ''Penaltı güme gitti''

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftanın kapanış maçında Trabzonspor evinde formda ekip Eyüpspor'u ağırladı. Mücadeleyi Lundstram'ın 59. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanan bordo-mavililer 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen, Karadeniz devinin zorlu Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi. Mustafa Çulcu, karşılaşmada tartışma yaratan o pozisyon için dikkat çeken bir yorum yaptı.

Son dakika haberi: Trabzonspor - Eyüpspor maçındaki o pozisyon için Mustafa Çulcu’dan flaş yorum! ’’Penaltı güme gitti’’

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

Son dakika haberi: Trabzonspor - Eyüpspor maçındaki o pozisyon için Mustafa Çulcu’dan flaş yorum! ’’Penaltı güme gitti’’

John Lundstram'ın 59. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 kazanan bordo-mavililer 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

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Son dakika haberi: Trabzonspor - Eyüpspor maçındaki o pozisyon için Mustafa Çulcu’dan flaş yorum! ’’Penaltı güme gitti’’

SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen Trabzonspor'un kritik Eyüpspor galibiyetini kaleme aldı.

Son dakika haberi: Trabzonspor - Eyüpspor maçındaki o pozisyon için Mustafa Çulcu’dan flaş yorum! ’’Penaltı güme gitti’’

MUSTAFA ÇULCU: EYÜPSPOR BASKILI BAŞLADI

Maça önde baskı ile başlayan ve ligimizin iyi futbol oynayan takımı Eyüpspor, ilk dakikalarda Banza'nın hatasından penaltı kazandı. Thiam'ın penaltısında Uğurcan'ın kurtarışı ile Trabzonspor hareketlendi. İkinci yarıda Cham ve Ozan Tufan değişikliği, atak üstünlüğünü getirdi.

Son dakika haberi: Trabzonspor - Eyüpspor maçındaki o pozisyon için Mustafa Çulcu’dan flaş yorum! ’’Penaltı güme gitti’’

"VAR'A YASLANMALAR, KARAR VERME YETİLERİNİ KÖRELTİYOR"

''Taraftarın Dorukhan'a gösterdiği sıcak ilgi, gergin futbol iklimimizde muhteşem bir güzellikti. Hakemleri bu seviyeye yetenekleri getiriyor. Ancak kaygı, korku ve kolaycılık, VAR'a yaslanmalar karar verme yetilerini köreltiyor. Banza'nın ceza alanı içinde Vezo'ya yaptığı açık penaltıyı veremedi! VAR devreye girdi.''

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