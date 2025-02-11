Giriş Tarihi: 11.02.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
07:11
Son dakika haberi: Trabzonspor - Eyüpspor maçındaki o pozisyon için Mustafa Çulcu'dan flaş yorum! ''Penaltı güme gitti''
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftanın kapanış maçında Trabzonspor evinde formda ekip Eyüpspor'u ağırladı. Mücadeleyi Lundstram'ın 59. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanan bordo-mavililer 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen, Karadeniz devinin zorlu Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi. Mustafa Çulcu, karşılaşmada tartışma yaratan o pozisyon için dikkat çeken bir yorum yaptı.