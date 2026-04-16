Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk, Osimhen'in son durumunu açıkladı! Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 16.04.2026 13:03 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 13:32

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kemerburgaz'daki antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, çalışmalara başlayan golcü oyuncu Victor Osimhen'in son durumuna değindi. İşte haberin detayları...

Süper Lig'in 30.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, hazırlıklarını Kemerburgaz'da sürdürüyor.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Biraz rahatladık tabii ki maç fikstürü olarak. Sezon başından beri yoğun bir fikstürdeydik. Bu aralarda bu tür organizasyonlar yapmak istiyoruz. Bu hafta içi maç olmadığı için rahatız. En önemlisi Galatasaray taraftarının burada bize verdiği destek. Her zaman destek veriyorlar. Onlara layık olmak için çaba sarf ediyoruz.

"FİZİKSEL ANLAMDA BAZEN YIPRATABİLİYOR"

Yaklaşık 47 maç oynadık. Hem Şampiyonlar Ligi hem Türkiye Ligi hem Türkiye Kupası'nda önemli yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi performansımız, geçtiğimiz senelere göre Türk takımı adına en yüksek performanslardan biriydi. Daha yukarılara gitmek isterdik. Buna da yaklaştık. Liverpool'a elendikten sonra lige döndük. Milli ara sonrası 3 zor fikstürümüz vardır. Bu aya geldiğimizde bu kadar maç oynamak bazen oyuncularımızı psikolojik ve fiziksel anlamda yıpratabiliyor.

"TÜM İPLER BİZİM ELİMİZDE"

Osimhen'in sakatlığı, Asprilla'nın sakatlığı, Lang'ın parmağının kopması, Yunus'un sakatlıkları... Hem yarım hem eksik oyuncular var. Bu da aynı oyuncu grubu üzerine yük binmesi sonrası takım için zor maçlar olabiliyor, zorlandığımız maçlar olabiliyor. Pozitif anlamda bakarsak bugün buraya geldiğimizde ligde lideriz, 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle sahamızda oynayacağız. Tüm ipler bizim elimizde.

"HER ŞEYİN SORUMLUSU BENİM"

Oyuncularıma inanıyorum, her zaman olduğu gibi. Oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan gurur duyuyorum, mutluyum. Hatalarımız yanlışlarımız olabilir. Bu hataları, yanlışları, puan kayıplarını birine yükleyeceksek benim. Benim hatalarım... Her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar da hep bu şekilde oldu.

"G.SARAY ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI"

Oyuncularımla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağız. Yüzde yüz inanıyorum. Hiç şüphem yok. Önümüzdeki hafta kupa maçı var. Lig maçlarına net hazırlanacağımız döneme giriyoruz. Galatasaray, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu net gösteriyor." dedi.

OSIMHEN AÇIKLAMASI

Tecrübeli teknik adam, Liverpool maçındaki sakatlığının ardından takıma dönen ve çalışmalara başlayan Osimhen'in son durumu hakkında da konuştu.

" BAYERN İÇİN KANE NEYSE OSIMHEN BİZİM İÇİN O"

Okan Buruk, "Victor Osimhen'in bu üçüncü sakatlığı. Bazı oyuncular takımlar için çok önemlidir. Real Madrid için Mbappé neyse, Bayern Münih için Harry Kane neyse, Osimhen de Galatasaray için öyle önemli bir oyuncudur. Bu anlamda Osimhen çok önemlidir. Yani buralarda oynamak istiyorsanız zaten çok güçlü oyuncularla, çok güçlü profillerle oynamanız gerekiyor. O yüzden sakatlıklar, mental yorgunluklar olabilir ama biz aynı şekilde açız, aynı şekilde istekliyiz ve şampiyon olmayı çok istiyoruz. Oyuncular benden çok istiyor." ifadelerini kullandı.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Buruk, "Osimhen dün takımla uzun bir antrenman yaptı. Takıma olumlu yansıyor tabi. Dün de çok iyi idman yaptı. Ben bütün oyuncularıma güveniyorum. Osimhen'in antrenmana çıkması pozitif anlamda takımın enerjisini arttırıyor. Osimhen'i Ankara'ya götürüp götürmeme konusuna bakacağız" dedi.

İDMANDA YER ALDI

Sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Victor Osimhen, Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının antrenmanında yer aldı.

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Taraftarın yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan Victor Osimhen, antrenmana gelen sarı-kırmızılı taraftarlarla üçlü çektirdi.

"EN ÇOK VERİM ALDIĞIMIZ SİSTEM NEYSE ONU UYGULUYORUZ"

Maçlardan önce kamp yapmadıklarını ve buna devam edeceklerini dile getiren Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Biz her sene bunu yapıyoruz. Florya'da da taraftarımız bize destek verdi. Bunu bazen stadyumda bazen antrenman sahasında yaptık. Bizim işleyen bir düzenimiz var. En çok verim aldığımız sistem neyse onu uyguluyoruz. Hiçbir derbi maçta kamp yapmadık. 4 senedir burada Fenerbahçe maçlarını da sayabilirsiniz. İçeride, dışarıda hiçbirinde kamp yapmadık. Şu anda düşüncemiz aynı düzeni devam ettirmek. Konsantrasyon, disiplin olarak son 4 hafta çok önemli. O yüzden oyuncularımızla birlikte çok daha disiplinli, çok daha konsantre, dört haftayı kazanabilecek şekilde, konfor alanımızdan fedakarlık edip sadece lige ve iki tane kupa var önümüzde. İki kupayı kazanmaya odaklanacağız."

Tecrübeli teknik adam, 'oyuncular şampiyonluk sözü verdi mi?' sorusu üzerine sözlerini şöyle noktaladı:

"Oyuncular, sezon başında imzayı atarken şampiyonluk sözünü verdiler. Onu da yerine getirecekler."

