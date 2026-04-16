Son dakika haberi: Okan Buruk, Osimhen’in son durumunu açıkladı! Gençlerbirliği maçında oynayacak mı?

"EN ÇOK VERİM ALDIĞIMIZ SİSTEM NEYSE ONU UYGULUYORUZ"

Maçlardan önce kamp yapmadıklarını ve buna devam edeceklerini dile getiren Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Biz her sene bunu yapıyoruz. Florya'da da taraftarımız bize destek verdi. Bunu bazen stadyumda bazen antrenman sahasında yaptık. Bizim işleyen bir düzenimiz var. En çok verim aldığımız sistem neyse onu uyguluyoruz. Hiçbir derbi maçta kamp yapmadık. 4 senedir burada Fenerbahçe maçlarını da sayabilirsiniz. İçeride, dışarıda hiçbirinde kamp yapmadık. Şu anda düşüncemiz aynı düzeni devam ettirmek. Konsantrasyon, disiplin olarak son 4 hafta çok önemli. O yüzden oyuncularımızla birlikte çok daha disiplinli, çok daha konsantre, dört haftayı kazanabilecek şekilde, konfor alanımızdan fedakarlık edip sadece lige ve iki tane kupa var önümüzde. İki kupayı kazanmaya odaklanacağız."

Tecrübeli teknik adam, 'oyuncular şampiyonluk sözü verdi mi?' sorusu üzerine sözlerini şöyle noktaladı:

"Oyuncular, sezon başında imzayı atarken şampiyonluk sözünü verdiler. Onu da yerine getirecekler."