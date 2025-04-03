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Haberler Galeri Son dakika haberi: Okan Buruk'un burnunu sıkan Mourinho kaç maç ceza alacak? İşte o talimat...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 12:09 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 12:27

Son dakika haberi: Okan Buruk'un burnunu sıkan Mourinho kaç maç ceza alacak? İşte o talimat...

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Osimhen'in attığı iki golle geçerek adını yarı finale yazdırdı. Maç sonunda olayların yaşandığı dev derbide sahanın ortasına gelen ve teknik direktör Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho maçın en çok konuşulan ismi oldu. Şimdi gözler Portekizli teknik adamın kaç ceza alacağına çevrildi. İşte o talimatta yer alan madde...

Son dakika haberi: Okan Buruk’un burnunu sıkan Mourinho kaç maç ceza alacak? İşte o talimat...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe çeyrek final maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti.

Son dakika haberi: Okan Buruk’un burnunu sıkan Mourinho kaç maç ceza alacak? İşte o talimat...

Kadıköy'de oynanan zorlu derbide Galatasaray, Victor Osimhen'in attığı iki golle rakibini 2-1 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldi ve Konyaspor'un rakibi oldu.

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Son dakika haberi: Okan Buruk’un burnunu sıkan Mourinho kaç maç ceza alacak? İşte o talimat...

Aslan bu sonuçla sarı-lacivertlileri kupada 14. kez mağlup etti. Türkiye Kupası'nda geride kalan maçlarda Kanarya 4 defa yenerken, 10 mücadele de berabere sona erdi.

Son dakika haberi: Okan Buruk’un burnunu sıkan Mourinho kaç maç ceza alacak? İşte o talimat...

MAÇIN SON DAKİKALARINDA OYUNCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

Derbinin son dakikalarında gidilirken, iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı.

Son dakika haberi: Okan Buruk’un burnunu sıkan Mourinho kaç maç ceza alacak? İşte o talimat...

Yaşanan olayların ardından Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Fenerbahçe yardımcı teknik direktörü Salvatore Foti kırmızı kart gördü.