Giriş Tarihi: 03.04.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
12:27
Son dakika haberi: Okan Buruk'un burnunu sıkan Mourinho kaç maç ceza alacak? İşte o talimat...
Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Osimhen'in attığı iki golle geçerek adını yarı finale yazdırdı. Maç sonunda olayların yaşandığı dev derbide sahanın ortasına gelen ve teknik direktör Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho maçın en çok konuşulan ismi oldu. Şimdi gözler Portekizli teknik adamın kaç ceza alacağına çevrildi. İşte o talimatta yer alan madde...