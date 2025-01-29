Giriş Tarihi: 29.01.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
16:57
Son dakika haberi: Osayi'nin yerine o geliyor! Genç yıldız adayı Fenerbahçe'ye doğru...
Son dakika haberi: Ara transfer döneminde bombaları bir bir patlatan Fenerbahçe hamlelerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler sezon ikinci yarısında zorlu fikstürden çıkıp şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yaparken UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı geçirmek istiyor. Buna göre Fenerbahçe genç yıldız adayının transferinde sona yaklaştı. İşte Osayi-Samuel'in yerine gelecek isim...