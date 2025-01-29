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Haberler Galeri Son dakika haberi: Osayi'nin yerine o geliyor! Genç yıldız adayı Fenerbahçe'ye doğru...
Giriş Tarihi: 29.01.2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 16:57

Son dakika haberi: Osayi'nin yerine o geliyor! Genç yıldız adayı Fenerbahçe'ye doğru...

Son dakika haberi: Ara transfer döneminde bombaları bir bir patlatan Fenerbahçe hamlelerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler sezon ikinci yarısında zorlu fikstürden çıkıp şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yaparken UEFA Avrupa Ligi'nde de başarılı geçirmek istiyor. Buna göre Fenerbahçe genç yıldız adayının transferinde sona yaklaştı. İşte Osayi-Samuel'in yerine gelecek isim...

Son dakika haberi: Osayi’nin yerine o geliyor! Genç yıldız adayı Fenerbahçe’ye doğru...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile deplasmanda karşılaşacak.

Son dakika haberi: Osayi’nin yerine o geliyor! Genç yıldız adayı Fenerbahçe’ye doğru...

Lig etabının son maçında Danimarka ekibine konuk olacak olan sarı-lacivertliler en az 1 puan çıkararak play-off turuna kalmayı istiyor.

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Son dakika haberi: Osayi’nin yerine o geliyor! Genç yıldız adayı Fenerbahçe’ye doğru...

Süper Lig'de de şampiyonluk hasretine son vermeyi hedefleyen Fenerbahçe'de transferde sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Son dakika haberi: Osayi’nin yerine o geliyor! Genç yıldız adayı Fenerbahçe’ye doğru...

OSAYI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Kanarya'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile henüz anlaşma sağlanamadı.

Son dakika haberi: Osayi’nin yerine o geliyor! Genç yıldız adayı Fenerbahçe’ye doğru...

Nijeryalı futbolcuya yeni sözleşme sunulmasına karşın Osayi henüz teklifi kabul etmedi.

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