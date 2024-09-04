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Haberler Galeri Son dakika haberi: Osimhen transferinde bomba gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş reddetmiş... | Okan Buruk açıkladı
Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 09:36

Son dakika haberi: Osimhen transferinde bomba gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş reddetmiş... | Okan Buruk açıkladı

Son dakika haberi: Galatasaray, son yılların en flaş transferine imza atarak dünya yıldızı Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Dünyanın konuştuğu bu transferin ardından Nijeryalı yıldızın Galatasaray'a gelişiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. İddiaya göre Osimhen daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da önerilmiş ve fakat 2 Süper Lig devi de bunu geri çevirmiş. İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Osimhen'i reddetme sebebi..

ÇAĞDAŞ HALICI
Son dakika haberi: Osimhen transferinde bomba gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş reddetmiş... | Okan Buruk açıkladı

Trendyol Süper Lig'e 3'te 3 yaparak giren Galatasaray, son dönemlerin en flaş transferine imza atarak dünya yıldızı olan Victor Osimhen'i kadrosuna katarak adından söz ettirdi.

Son dakika haberi: Osimhen transferinde bomba gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş reddetmiş... | Okan Buruk açıkladı

Piyasa değeri 100 milyon Euro olan Osimhen'in Galatasaray'a transfer süreciyle ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Son dakika haberi: Osimhen transferinde bomba gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş reddetmiş... | Okan Buruk açıkladı

Adı Real Madrid, Chelsea ve Liverpool gibi isimlerle anılan Osimhen'in Galatasaray'a gelmeden önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi.

Son dakika haberi: Osimhen transferinde bomba gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş reddetmiş... | Okan Buruk açıkladı

İşte oyuncunun reddedilme gerekçeleri ve Okan Buruk'un Osimhen ile yaptığı görüşmenin detayları...

Son dakika haberi: Osimhen transferinde bomba gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş reddetmiş... | Okan Buruk açıkladı

'STADI GÖRMEK İSTİYORUM'

1 sezon için kiralanan Osimhen, taraftarlar ile statta buluşmayı merakla beklediğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım. Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım" dedi.

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