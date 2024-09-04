Giriş Tarihi: 04.09.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
09:36
Son dakika haberi: Osimhen transferinde bomba gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş reddetmiş... | Okan Buruk açıkladı
Son dakika haberi: Galatasaray, son yılların en flaş transferine imza atarak dünya yıldızı Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Dünyanın konuştuğu bu transferin ardından Nijeryalı yıldızın Galatasaray'a gelişiyle ilgili detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. İddiaya göre Osimhen daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'a da önerilmiş ve fakat 2 Süper Lig devi de bunu geri çevirmiş. İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Osimhen'i reddetme sebebi..