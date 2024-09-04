Son dakika haberi: Osimhen transferinde bomba gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçe ve Beşiktaş reddetmiş... | Okan Buruk açıkladı

'STADI GÖRMEK İSTİYORUM'

1 sezon için kiralanan Osimhen, taraftarlar ile statta buluşmayı merakla beklediğini söyledi. Yıldız oyuncu, "Stadyumda taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Onlar için elimden geleni yapacağım. Atmosfer harika. Dünyanın en iyi taraftarları burada. Burada olmak güzel. Çok heyecanlıyım" dedi.

