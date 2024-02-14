Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Real Madrid Leipzig'i yendi, sosyal medya karıştı! Arda Güler isyanı...
Giriş Tarihi: 14.02.2024 01:28 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 01:32

Son dakika haberi: Real Madrid Leipzig'i yendi, sosyal medya karıştı! Arda Güler isyanı...

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 mağlup etti. Yıldız oyuncu Arda, kritik karşılaşmada forma şansı bulamadı ve maçı yedek kulübesinde tamamladı. Karşılaşma sonrası ise ortalık karıştı. Türk ve İspanyol taraftarların Arda Güler tepkisi gündem oldu. İşte tüm detaylar ve o ifadeler...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Real Madrid Leipzig’i yendi, sosyal medya karıştı! Arda Güler isyanı...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 mağlup etti.

Son dakika haberi: Real Madrid Leipzig’i yendi, sosyal medya karıştı! Arda Güler isyanı...

Yıldız oyuncu Arda, kritik karşılaşmada forma şansı bulamadı ve maçı yedek kulübesinde tamamladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Real Madrid Leipzig’i yendi, sosyal medya karıştı! Arda Güler isyanı...

Karşılaşma sonrası ise ortalık karıştı. Türk ve İspanyol taraftarların Arda Güler tepkisi gündem oldu. İşte tüm detaylar ve o ifadeler...


Son dakika haberi: Real Madrid Leipzig’i yendi, sosyal medya karıştı! Arda Güler isyanı...

RB Leipzig ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında kozlarını paylaştı.

Son dakika haberi: Real Madrid Leipzig’i yendi, sosyal medya karıştı! Arda Güler isyanı...

Karşılaşma Red Bull Arena'da oynandı. Müsabakada Irfan Peljto düdük çaldı.

SON DAKİKA