Giriş Tarihi: 14.02.2024 01:28
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
01:32
Son dakika haberi: Real Madrid Leipzig'i yendi, sosyal medya karıştı! Arda Güler isyanı...
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında milli yıldızımız Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, deplasmanda RB Leipzig'i 1-0 mağlup etti. Yıldız oyuncu Arda, kritik karşılaşmada forma şansı bulamadı ve maçı yedek kulübesinde tamamladı. Karşılaşma sonrası ise ortalık karıştı. Türk ve İspanyol taraftarların Arda Güler tepkisi gündem oldu. İşte tüm detaylar ve o ifadeler...