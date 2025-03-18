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Haberler Galeri Son dakika haberi: Şampiyonluk yarışı için dikkat çeken yorumlar! ‘’Buradan bırakmak G.Saray’ın genlerinde yok’’
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:28

Son dakika haberi: Şampiyonluk yarışı için dikkat çeken yorumlar! ‘’Buradan bırakmak G.Saray’ın genlerinde yok’’

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi ligde önemli bir kırılma yaşandı. Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki farklı galibiyetine karşın Fenerbahçe evinde Samsunspor'a takıldı. Böylelikle Cimbom, 1 maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkardı. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen şampiyonluk yarışındaki son durumu ve gündemdeki önemli konuları kaleme aldı. Galatasaray'ın avantajına değinildi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Şampiyonluk yarışı için dikkat çeken yorumlar! ‘’Buradan bırakmak G.Saray’ın genlerinde yok’’

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta geride kaldı. Galatasaray 71 puanla namağlup zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 1 maçı fazla olmak üzere 9 puan fark oluşturdu.

Son dakika haberi: Şampiyonluk yarışı için dikkat çeken yorumlar! ‘’Buradan bırakmak G.Saray’ın genlerinde yok’’

SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen şampiyonluk yarışındaki son durumu ve gündemdeki önemli konuları kaleme aldı. Galatasaray'ın avantajına değinildi. İşte detaylar...

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Son dakika haberi: Şampiyonluk yarışı için dikkat çeken yorumlar! ‘’Buradan bırakmak G.Saray’ın genlerinde yok’’

MURAT ÖZBOSTAN: Her hafta ligde psikolojik dengeler değişiyor. F.Bahçe, Samsun'a puan kaptırdı. Fark 9. G.Saray bir hafta bay geçecek. Sarı-kırmızılılar artık şampiyonluk kupasını tuttu mu?

Son dakika haberi: Şampiyonluk yarışı için dikkat çeken yorumlar! ‘’Buradan bırakmak G.Saray’ın genlerinde yok’’

'BEŞİKTAŞ VE SAMSUNSPOR MAÇLARINDAN 4 YA DA 6 PUAN...'''

LEVENT TÜZEMEN: G.Saray, şampiyonluk kupasını tutmadı. Okan Buruk ve öğrencileri için 'Şampi…' demek rehavet peşinde koşanların bir oyunudur. Alanya ve Antalya galibiyetleri, G.Saray'da öz güveni tekrar geri getirdi. Kemerburgaz'daki muhteşem tesislere taşınmak, stada yakın olmak futbolcuları ve teknik heyeti mutlu etti.

Son dakika haberi: Şampiyonluk yarışı için dikkat çeken yorumlar! ‘’Buradan bırakmak G.Saray’ın genlerinde yok’’

AHMET ÇAKAR: F.Bahçe'nin Samsun'a puan kaybı beklenmedik bir sonuç oldu. Perşembe gecesi Glasgow'da 120 dakika oynayıp turu kaybetmek bahanesine sığınılabilir ama turu kazanan Rangers da önceki gün ezeli rakibi Celtic'i yenmeyi başardı. Mourinho kibrinden, G.Saray'a laf yetiştirmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Kazandığı bir zafer yok. Sezon başı, 'Kaldırıyor, indiriyor' dedikleri Maximin'i kaybetti. Neredeyse kavga aşamasına geldiler. Talisca fos çıktı ve önceki gün de çok ciddi kadro tercihi hataları yaptı.