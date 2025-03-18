Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
09:28
Son dakika haberi: Şampiyonluk yarışı için dikkat çeken yorumlar! ‘’Buradan bırakmak G.Saray’ın genlerinde yok’’
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de milli ara öncesi ligde önemli bir kırılma yaşandı. Galatasaray'ın Antalyaspor karşısındaki farklı galibiyetine karşın Fenerbahçe evinde Samsunspor'a takıldı. Böylelikle Cimbom, 1 maç fazlasıyla puan farkını 9'a çıkardı. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen şampiyonluk yarışındaki son durumu ve gündemdeki önemli konuları kaleme aldı. Galatasaray'ın avantajına değinildi. İşte detaylar...