Son dakika haberi: Şampiyonluk yarışı için dikkat çeken yorumlar! ‘’Buradan bırakmak G.Saray’ın genlerinde yok’’

AHMET ÇAKAR: F.Bahçe'nin Samsun'a puan kaybı beklenmedik bir sonuç oldu. Perşembe gecesi Glasgow'da 120 dakika oynayıp turu kaybetmek bahanesine sığınılabilir ama turu kazanan Rangers da önceki gün ezeli rakibi Celtic'i yenmeyi başardı. Mourinho kibrinden, G.Saray'a laf yetiştirmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Kazandığı bir zafer yok. Sezon başı, 'Kaldırıyor, indiriyor' dedikleri Maximin'i kaybetti. Neredeyse kavga aşamasına geldiler. Talisca fos çıktı ve önceki gün de çok ciddi kadro tercihi hataları yaptı.