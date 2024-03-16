Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Sen ne yaptın Arda Güler! Osasuna - Real Madrid maçında milyonları şaşkına çevirdi
Giriş Tarihi: 16.03.2024 20:37 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 20:46

Son dakika haberi: Sen ne yaptın Arda Güler! Osasuna - Real Madrid maçında milyonları şaşkına çevirdi

Son dakika haberi: LaLiga'nın 29. haftasındaki maçta lider Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti. Oyuna 85. dakikada dahil olan milli futbolcu Arda Güler öyle bir şey yaptı ki milyonlarca insanı ayağa kaldırdı. Karşılaşma sonrası teknik direktörü Carlo Ancelotti şaşkınlığını gizleyemedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Sen ne yaptın Arda Güler! Osasuna - Real Madrid maçında milyonları şaşkına çevirdi

Son dakika haberi: LaLiga'nın 29. haftasındaki maçta lider Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti. Oyuna 85. dakikada dahil olan milli futbolcu Arda Güler öyle bir şey yaptı ki milyonlarca insanı ayağa kaldırdı. Karşılaşma sonrası teknik direktörü Carlo Ancelotti şaşkınlığını gizleyemedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Sen ne yaptın Arda Güler! Osasuna - Real Madrid maçında milyonları şaşkına çevirdi

İspanya LaLiga'nın 29. haftasında lider Real Madrid, Osasuna deplasmanına konuk oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Sen ne yaptın Arda Güler! Osasuna - Real Madrid maçında milyonları şaşkına çevirdi

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip henüz 7. dakikada Ante Budimir'in golü ile 1-0 öne geçmeyi başardı.

Son dakika haberi: Sen ne yaptın Arda Güler! Osasuna - Real Madrid maçında milyonları şaşkına çevirdi

Real Madrid geriye düştükten yalnızca 2 dakikada sonra Vinicius Junior'un golüyle beraberliği buldu.

Son dakika haberi: Sen ne yaptın Arda Güler! Osasuna - Real Madrid maçında milyonları şaşkına çevirdi

Mücadelede dakikalar 18'i gösterirken Madrid temsilcisinde sahneye çıkan Dani Carvajal, takımını 2-1 öne geçiren golü attı.

SON DAKİKA