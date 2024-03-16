Son dakika haberi: Sen ne yaptın Arda Güler! Osasuna - Real Madrid maçında milyonları şaşkına çevirdi

Son dakika haberi: LaLiga'nın 29. haftasındaki maçta lider Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etti. Oyuna 85. dakikada dahil olan milli futbolcu Arda Güler öyle bir şey yaptı ki milyonlarca insanı ayağa kaldırdı. Karşılaşma sonrası teknik direktörü Carlo Ancelotti şaşkınlığını gizleyemedi. İşte son dakika haberinin tüm detayları...