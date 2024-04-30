SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig tarihinin en iyi transferi Beşiktaş’tan! Tüm dünyanın tanıdığı golcü yıldız Dolmabahçe yolcusu...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Fernando Santos'un ardından yoluna Serdar Topraktepe ile devam ediyor. Gelecek yıl taraftarlarına bambaşka bir futbol izletmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, tüm dünyanın yakından tanıdığı ve takip ettiği elit kategorideki golcü yıldızı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...