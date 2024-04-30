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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig tarihinin en iyi transferi Beşiktaş'tan! Tüm dünyanın tanıdığı golcü yıldız Dolmabahçe yolcusu...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 18:35 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 18:37

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig tarihinin en iyi transferi Beşiktaş'tan! Tüm dünyanın tanıdığı golcü yıldız Dolmabahçe yolcusu...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Fernando Santos'un ardından yoluna Serdar Topraktepe ile devam ediyor. Gelecek yıl taraftarlarına bambaşka bir futbol izletmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, tüm dünyanın yakından tanıdığı ve takip ettiği elit kategorideki golcü yıldızı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig tarihinin en iyi transferi Beşiktaş’tan! Tüm dünyanın tanıdığı golcü yıldız Dolmabahçe yolcusu...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Fernando Santos'un ardından yoluna Serdar Topraktepe ile devam ediyor. Gelecek yıl taraftarlarına bambaşka bir futbol izletmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, tüm dünyanın yakından tanıdığı ve takip ettiği elit kategorideki golcü yıldızı renklerine bağlamak için çalışmalara başladı. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig tarihinin en iyi transferi Beşiktaş’tan! Tüm dünyanın tanıdığı golcü yıldız Dolmabahçe yolcusu...

Trendyol Süper Lig'de sezona kötü bi başlangıç yapan Beşiktaş; Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın ardından göreve Fernando Santos'u getirmişti.

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SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig tarihinin en iyi transferi Beşiktaş’tan! Tüm dünyanın tanıdığı golcü yıldız Dolmabahçe yolcusu...

Portekizli isimle birlikte ligede toplam 13 maça çıkan siyah-beyazlılar, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet almıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig tarihinin en iyi transferi Beşiktaş’tan! Tüm dünyanın tanıdığı golcü yıldız Dolmabahçe yolcusu...

69 yaşındaki çalıştırıcı ile kan kaybını durduramayan Kara Kartal 4. kez teknik direktör değişikliğine gitmiş ve takımı Serdar Topraktepe'ye emanet etmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig tarihinin en iyi transferi Beşiktaş’tan! Tüm dünyanın tanıdığı golcü yıldız Dolmabahçe yolcusu...

İLK HEDEF TÜRKİYE KUPASI!

Süper Lig için uzun zamandır bir umudu kalmayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmiş ve ilk maçta MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalarak tur umudunu rövanşa bırakmıştı.

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