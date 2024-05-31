Giriş Tarihi: 31.05.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
17:57
Son dakika haberi: Süper Lig'in en değerli futbolcusu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi... Transfermarkt tarafından yapılan yeni güncelleme sonrası Süper Lig'de 20 milyon Euro barajını aşan tek bir futbolcu oldu. Bununla birlikte Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellenince ligin en değerli 11'inde de değişiklikler meydana geldi. İşte ligin en değerli futbolcusu ve en değerli 11'i...