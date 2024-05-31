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Haberler Galeri Son dakika haberi: Süper Lig'in en değerli futbolcusu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray...
Giriş Tarihi: 31.05.2024 17:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 17:57

Son dakika haberi: Süper Lig'in en değerli futbolcusu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi... Transfermarkt tarafından yapılan yeni güncelleme sonrası Süper Lig'de 20 milyon Euro barajını aşan tek bir futbolcu oldu. Bununla birlikte Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellenince ligin en değerli 11'inde de değişiklikler meydana geldi. İşte ligin en değerli futbolcusu ve en değerli 11'i...

Son dakika haberi: Süper Lig’in en değerli futbolcusu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray...

Trendyol Süper Lig'de top koşturan futbolcuların piyasa değerleri güncellendi...

Son dakika haberi: Süper Lig’in en değerli futbolcusu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray...

Transfermarkt tarafından yapılan yeni güncelleme sonrası Süper Lig'de 20 milyon Euro barajını aşan tek bir futbolcu oldu.

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Son dakika haberi: Süper Lig’in en değerli futbolcusu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray...

Bununla birlikte Süper Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellenince ligin en değerli 11'inde de değişiklikler meydana geldi. İşte ligin en değerli futbolcusu ve en değerli 11'i...

Son dakika haberi: Süper Lig’in en değerli futbolcusu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray...

Transfermarkt, Süper Lig takımlarında forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. Yapılan güncelleme neticesinde Süper Lig'in en değerli 11'i de değişti. Kadroda yer alan futbolcular ve piyasa değerleri şöyle:

Son dakika haberi: Süper Lig’in en değerli futbolcusu açıklandı! Fenerbahçe, Galatasaray...

Dominik Livakovic (Fenerbahçe): 11 milyon Euro


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