Giriş Tarihi: 13.03.2025 07:05
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
07:05
Son dakika haberi: TFF'den Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı! SABAH Spor açıklıyor...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında heyecan devam ederken, gözler bir yandan da TFF'nin sezonun geri kalan derbilerinde atayacağı hakemlere çevrildi. TFF, 55 yıl aradan sonra radikal bir karar alarak Galatasaray - Fenerbahçe maçına yabancı bir hakem görevlendirmişti. Yabancı hakem kararını ilk duyuran SABAH Spor, Beşiktaş - Galatasaray maçı için verilen hakem kararını da açıklıyor. İşte TFF'nin aldığı flaş hakem kararı...