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Haberler Galeri Son dakika haberi: TFF'den Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı! SABAH Spor açıklıyor...
Giriş Tarihi: 13.03.2025 07:05 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 07:05

Son dakika haberi: TFF'den Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı! SABAH Spor açıklıyor...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında heyecan devam ederken, gözler bir yandan da TFF'nin sezonun geri kalan derbilerinde atayacağı hakemlere çevrildi. TFF, 55 yıl aradan sonra radikal bir karar alarak Galatasaray - Fenerbahçe maçına yabancı bir hakem görevlendirmişti. Yabancı hakem kararını ilk duyuran SABAH Spor, Beşiktaş - Galatasaray maçı için verilen hakem kararını da açıklıyor. İşte TFF'nin aldığı flaş hakem kararı...

YUNUS EMRE SEL
Son dakika haberi: TFF’den Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı! SABAH Spor açıklıyor...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında heyecan devam ediyor. Bu sezon Türk futboluna yabancı hakem - yerli hakem tartışmaları damgasını vurdu.

Son dakika haberi: TFF’den Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı! SABAH Spor açıklıyor...

Türkiye Futbol Federasyonu, 55 yıl aradan sonra ilk Galatasaray -Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atayarak Slavko Vincic'i görevlendirmişti.

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Son dakika haberi: TFF’den Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı! SABAH Spor açıklıyor...

Alınan bu radikal karar sonrası gözler oynanacak olan diğer derbilere çevrildi. Daha önce ilk kez SABAH Spor'un gündeme getirdiği yabancı hakem kararı devam edecek mi? İşte TFF'nin geriye kalan derbiler için aldığı hakem kararı...

Son dakika haberi: TFF’den Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı! SABAH Spor açıklıyor...

DERBİDE YERLİ HAKEM KARARI

Yabancı hakem tartışmaları tam gaz devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konudaki tavrının net olduğu ve yerli hakemlerle kalan haftaların devam edeceği öğrenildi.

Son dakika haberi: TFF’den Beşiktaş - Galatasaray maçı için hakem kararı! SABAH Spor açıklıyor...

BEŞİKTAŞ, YABANCI HAKEM İSTEDİ

Özellikle Beşiktaş, evinde Galatasaray ile 29 Mart'ta oynayacağı sınavı yabancı hakemin yönetmesi için TFF'ye resmi başvuru yapmış ama yanıt alamamıştı.