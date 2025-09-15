Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 15.09.2025 21:24 Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 21:26

Son dakika haberi: Trabzonspor taraftarlarından TFF'ye büyük protesto! "Temiz futbol dediniz bizi karanlığa boğdunuz"

Trabzonspor'da Fenerbahçe ile oynanan mücadele sonrası tepkiler sürüyor. Bordo-mavili taraftarlar, Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonunun önünde toplanarak protesto gerçekleştirdi. İşte sıcak gelişmenin detayları...

Trabzonspor taraftarları, Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu binası önüne protesto gerçekleştirdi.

TFF binası önünde toplanan taraftarlar, "Temiz futbol dediniz bizi karanlığa boğdunuz" pankartı açarken, uzun bir açıkalamada yaptı. İşte o ifadeler:

"MHK'YI İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ"

"Türk futbolunda adalet kalmamış, hakem kararları artık oyunun önüne geçmiştir. Fenerbahçe karşısında yaşananlar, sadece Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun geleceğinin de nasıl bir çıkmaza sürüklendiğini gözler önüne sermiştir. Bu noktada en büyük sorumluluk Merkez Hakem Kurulu'na aittir. Biz taraftarlar olarak, futbolun adaletini sağlayamayan, her hafta yeni bir skandala imza atan MHK'nın başındaki isim Ferhat Gündoğdu'yu derhal istifaya davet ediyoruz. Adil yönetim yerine kaos üreten bu anlayış artık Türk futbolunu taşınamaz hâle getirmiştir."

"Unutulmamalıdır ki, bu sistemsizlik sadece Trabzonspor'un değil, tüm Türk futbolunun sorunudur. Dün yaşananlar tesadüf değil, yıllardır biriken çarpıklıkların ve liyakatsizliğin sonucudur. Eğer hakemler sahada adalet dağıtamıyorsa, futbolun ruhundan söz etmek mümkün değildir."

"Bugün TFF Başkanı koltuğunda oturan ve geçmişte Trabzonspor Başkanlığı yapmış olan İbrahim Hacıosmanoğlu'na da sesleniyoruz:

Eğer gerçekten temiz futbolun yanındaysanız, yaşananlara seyirci kalmayın!

Futbolun geleceği için sorumluluk alın, bu çarpık düzeni değiştirmek adına adım atın. Trabzonspor'un adalet mücadelesine sırt çeviren her anlayış, yarın Türk futboluna daha büyük zararlar verecektir."

Çağrımız nettir:

-MHK'nin bugünkü yapısı dağıtılmalı, liyakat ve şeffaflık esas alınarak yeniden yapılandırılmalıdır.

-Hakemlik müessesesi kişisel ilişkilerin değil, objektif kriterlerin belirlendiği bir sistemle yönetilmelidir.

-Türk futbolunun geleceği için hesap verilebilir bir düzen kurulmalıdır.

Biz Trabzonspor taraftarları olarak; haksızlıklara karşı susmayacağız, adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bordo-mavi renklere gönül veren milyonlar olarak, üzerimize düşeni yapıp kulübümüzün hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Türk futbolunu kaosa sürükleyen bu anlayışa karşı, adalet gelene kadar mücadelemiz sürecektir.

Bu arada hatırlatmakta fayda var;

2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0'lık skorla mağlup olmuştu.

Kadıköy'de oynanan müsabaka sonrası Trabzonspor camiasında yoğun bir tepki meydana gelmişti.

İPTAL EDİLEN GOL VE KIRMIZI KART

Karadeniz devi, karşılaşmanın ilk bölümünde Paul Onuachu'nun golüyle öne geçse de VAR kontrolünün ardından gol iptal edilmişti.

20. dakikada ise Okay Yokuşlu'nun yine VAR kontrolüyle kırmızı kart görmesinin ardından Trabzonspor mücadeleyi 10 kişi tamamlamıştı.