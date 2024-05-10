Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
11:17
SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor'un 6 bombası ortaya çıktı! Milli takımın yeni yıldızı olacak
Son dakika haberleri: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından "4'üyle anlaştık, 2'si bitme aşamasında" diyerek 6 futbolcunun transferini duyurmuştu. SABAH Spor, Doğan'ın sözünü ettiği 6 yıldızın isimlerini tek tek açıklıyor. İşte Bordo-Mavili takımın yeni transferleri ve son dakika haberinin detayları...