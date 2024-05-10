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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor'un 6 bombası ortaya çıktı! Milli takımın yeni yıldızı olacak
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 11:17

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor'un 6 bombası ortaya çıktı! Milli takımın yeni yıldızı olacak

Son dakika haberleri: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından "4'üyle anlaştık, 2'si bitme aşamasında" diyerek 6 futbolcunun transferini duyurmuştu. SABAH Spor, Doğan'ın sözünü ettiği 6 yıldızın isimlerini tek tek açıklıyor. İşte Bordo-Mavili takımın yeni transferleri ve son dakika haberinin detayları...

YUNUS EMRE SEL
SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor’un 6 bombası ortaya çıktı! Milli takımın yeni yıldızı olacak

Son dakika haberi: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kaldıkları Fatih Karagümrük maçının ardından "4'üyle anlaştık, 2'si bitme aşamasında" diyerek 6 futbolcunun transferini duyurmuştu. SABAH Spor, Doğan'ın sözünü ettiği 6 yıldızın isimlerini tek tek açıklıyor. İşte Bordo-Mavili takımın yeni transferleri ve son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor’un 6 bombası ortaya çıktı! Milli takımın yeni yıldızı olacak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Karagümrük maçı sonrası, gelecek sezonun planlaması hakkında açıklamalarda bulunurken, 6 isim için net mesajlar vermişti.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor’un 6 bombası ortaya çıktı! Milli takımın yeni yıldızı olacak

İşte Doğan'ın işaret ettiği futbolcular ve yaşanan gelişmeler: Bordo-Mavililer, Glasgow Rangers forması giyen John Lundstram'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor’un 6 bombası ortaya çıktı! Milli takımın yeni yıldızı olacak

Sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi biten 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, merkez ve defansif orta saha olarak görev yapıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Trabzonspor’un 6 bombası ortaya çıktı! Milli takımın yeni yıldızı olacak

John Lundstram gibi Glasgow Rangers'ın oyuncusu olan ve sezon sonu serbest kalacak Borna Barisic'in transferi de Trabzonspor tarafından bedelsiz bir şekilde gerçekleştirildi.

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