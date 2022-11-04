Son dakika haberi: Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti! Avrupa’da temsilcilerimizin gecesi...

Son dakika haberi: Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un gruplarının son maçlarını tamamladı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, evinde Ferencvaros'u 1-0 mağlup edip yoluna Konferans Ligi'nde devam ederken, Fenerbahçe Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek gubunu lider tamamladı ve son 16'ya doğrudan katılma hakkı edindi. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir evinde Hearts'ı 3-1 yenerek grubunu lider tamamlarken, temsilcimiz Sivasspor ise konuk olduğu Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak grubunun zirvesinde yer aldı. Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülkeler sıralamasındaki yeni yerimiz şu şekilde oldu...