Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti! Avrupa'da temsilcilerimizin gecesi...
Giriş Tarihi: 04.11.2022 01:14 Güncelleme Tarihi: 04.11.2022 01:18

Son dakika haberi: Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti! Avrupa'da temsilcilerimizin gecesi...

Son dakika haberi: Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un gruplarının son maçlarını tamamladı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, evinde Ferencvaros'u 1-0 mağlup edip yoluna Konferans Ligi'nde devam ederken, Fenerbahçe Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek gubunu lider tamamladı ve son 16'ya doğrudan katılma hakkı edindi. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Medipol Başakşehir evinde Hearts'ı 3-1 yenerek grubunu lider tamamlarken, temsilcimiz Sivasspor ise konuk olduğu Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak grubunun zirvesinde yer aldı. Avrupa kupalarında oynanan maçların ardından UEFA ülkeler sıralamasındaki yeni yerimiz şu şekilde oldu...

Son dakika haberi: Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti! Avrupa’da temsilcilerimizin gecesi...

Avrupa'da mücadele eden 4 temsilcimizin maçlarını tamamlamasının ardından UEFA ülkeler sıralamasındaki yerimiz değişti.

Son dakika haberi: Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti! Avrupa’da temsilcilerimizin gecesi...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, evinde Ferencvaros'u 1-0 mağlup etti. Puanını 9'a yükselten Fırtına, grubu 3. sırada tamamladı ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti! Avrupa’da temsilcilerimizin gecesi...

Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe, konuk olduğu Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek kendi grubunu lider olarak tamamladı.

Son dakika haberi: Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti! Avrupa’da temsilcilerimizin gecesi...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor, konuk olduğu Slavia Prag'la 1-1 berabere kaldı ve grubunu lider tamamladı.

Son dakika haberi: Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki yeri değişti! Avrupa’da temsilcilerimizin gecesi...

Konferans Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Başakşehir ise evinde konuk ettiği Heart'ı 3-1 yenerek grubunu lider tamamladı.

İşte UEFA ülkeler sıralaması...

SON DAKİKA