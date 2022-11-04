Video Spor Slavia Prag 1-1 Sivasspor MAÇ SONU | Rıza Çalımbay: "Sivasspor Avrupa’da herkesten daha başarılı" | Video
Slavia Prag 1-1 Sivasspor MAÇ SONU | Rıza Çalımbay:

Slavia Prag 1-1 Sivasspor MAÇ SONU | Rıza Çalımbay: "Sivasspor Avrupa’da herkesten daha başarılı" | Video

04.11.2022 | 08:52

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DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Slavia Prag maçının ardından, “İyi bir beraberlik alarak grubu birinci bitirmek bizim için çok değerli bir şey. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’in yaptıkları şeyler normal. O kadro ve bütçeleriyle yaptıkları şeyler normal ama bana göre Sivasspor hepsinden daha başarılı şekilde Avrupa’ya gitti” dedi.

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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 6. haftasında deplasmanda Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından stadyumda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Bizim grup hakikaten çok ilginç maçlara sahne oldu. Buradan beraberlik bile bizi lider yapacaktı ama bizim buradan mutlaka garanti şekilde ayrılmamız gerekiyordu. Biz grubu birinci bitirdik ama bana göre bu grubun favori takımı Slavia Prag. Gerçekten mükemmel ve çok iyi bir takım. Mükemmel bir taraftara sahipler. Bugün de iyi oynadılar, biz de zaman zaman iyi oynadık ve güzel pozisyonlar yakaladık. Defans yapmamız gerekiyorsa çok iyi şekilde de defans yaptık. Bizim ihtiyacımız olan puanı aldık, önemli olan oydu zaten. Zaman zaman çok bocaladık. Biz ilk maçtan da bildiğimiz oyuncular oldukları için ona göre tedbirimizi aldık. Gayet iyi şekilde de mücadelemizi verdik. İyi bir beraberlik alarak grubu birinci bitirmek bizim için çok değerli bir şey. Bundan sonraki maçlarımızda daha ileriye gitmek için ne gerekiyorsa onu da yapacağız" dedi.

"EN AZ 2 VEYA 3 TANE İYİ OYUNCU ALMAMIZ GEREKİYOR"
Bir gazetecinin "Devre arası takıma transfer yapacak mısınız?" şeklindeki sorusuna Çalımbay, "Bu bir gerçek, bizim eksiklerimiz var, mutlaka o eksikleri tamamlayacak şekilde oyuncular almaya çalışacağız. Bizim bütçemiz çok büyük değil. Biz mütevazı bir takımız ama elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz 3 senedir üst üste Avrupa'ya gidiyoruz. Çok da güzel şeyler yapıyoruz. Türkiye'ye çok da puanlar kazandırıyoruz. Bugün de aynısı oldu, milli maç gibi oynadık maçımızı. Transfer yapmamız gerekiyor. Çok fazla değil ama 2 veya 3 tane transfer yapmamız gerekiyor. Bunun yanında ligi de götürmemiz gerekiyor. Onun için bizim mutlaka en az 2 veya 3 tane iyi oyuncu almamız gerekiyor. Bunları yapabilirsek hem ligde hem de Avrupa'da daha çok söz sahibi olabiliriz" yanıtını verdi.

"ZORLU MAÇLAR OYNAYACAĞIZ"
Sivasspor'un Avrupa'da başarılı işlere imza attığını vurgulayan Çalımbay, "Bana göre Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in yaptıkları şeyler normal. O kadro ve bütçeleriyle yaptıkları şeyler normal ama bana göre Sivasspor hepsinden daha başarılı şekilde Avrupa'ya gitti. Şu anda güzel şeyler yapıyoruz ve bunu devam ettirmek istiyoruz. Gruplardan sonra kimin geleceğini bilemiyoruz, çok zorlu takımlar gelecek bunun farkındayız. Bizim oynayacağımız maçlara kadar çok iyi duruma gelmemiz gerekiyor ki o turları da atlayalım. Onun için mutlaka transfer çok önemli. Ocak ayında en az 2 veya 3 tane oyuncu almak gerekiyor" diye konuştu.

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