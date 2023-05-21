Giriş Tarihi: 21.05.2023 22:58 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 23:00

Son dakika haberi: Vincent Aboubakar Beşiktaş tarihine geçti! O golcü yıldızı bile geride bıraktı...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Bu skorla beraber 3. sıradaki yerini koruyan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon Avrupa'da mücadele etme şansını da garantilemiş oldu. Kara Kartal'ın yıldızı Vincent Aboubakar, attığı gollerle takımına galibiyeti getiren isimlerden birisi olurken kırılması güç bir ilke imza atarak adını kulüp tarihine altın harflerle kazıdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...