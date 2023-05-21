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Haberler Galeri Son dakika haberi: Vincent Aboubakar Beşiktaş tarihine geçti! O golcü yıldızı bile geride bıraktı...
Giriş Tarihi: 21.05.2023 22:58 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 23:00

Son dakika haberi: Vincent Aboubakar Beşiktaş tarihine geçti! O golcü yıldızı bile geride bıraktı...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Bu skorla beraber 3. sıradaki yerini koruyan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon Avrupa'da mücadele etme şansını da garantilemiş oldu. Kara Kartal'ın yıldızı Vincent Aboubakar, attığı gollerle takımına galibiyeti getiren isimlerden birisi olurken kırılması güç bir ilke imza atarak adını kulüp tarihine altın harflerle kazıdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Vincent Aboubakar Beşiktaş tarihine geçti! O golcü yıldızı bile geride bıraktı...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Bu skorla beraber 3. sıradaki yerini koruyan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon Avrupa'da mücadele etme şansını da garantilemiş oldu. Kara Kartal'ın yıldızı Vincent Aboubakar, attığı gollerle takımına galibiyeti getiren isimlerden birisi olurken kırılması güç bir ilke imza atarak adını kulüp tarihine altın harflerle kazıdı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Vincent Aboubakar Beşiktaş tarihine geçti! O golcü yıldızı bile geride bıraktı...

Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken, 35. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

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Son dakika haberi: Vincent Aboubakar Beşiktaş tarihine geçti! O golcü yıldızı bile geride bıraktı...

Günün kapanış maçlarından Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşması futbolseverlerin dikkatini çekti.

Son dakika haberi: Vincent Aboubakar Beşiktaş tarihine geçti! O golcü yıldızı bile geride bıraktı...

Zorlu karşılaşmaya ev sahibi hızlı başlarken Belhanda takımını 1-0 öne geçirdi.

Son dakika haberi: Vincent Aboubakar Beşiktaş tarihine geçti! O golcü yıldızı bile geride bıraktı...

İlk yarının uzatma anlarında Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar sahneye çıktı ve kaydettiği şık golle skoru 1-1'e getirdi.

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