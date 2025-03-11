Giriş Tarihi: 11.03.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
18:41
Son dakika haberi: Yıldız ismin menajeri konuştu! "Galatasaray bizimle temasa geçmedi"
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek 5. yıldızı takmak isteyen Aslan, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Rumen kaleci için menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar...