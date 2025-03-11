Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Yıldız ismin menajeri konuştu! "Galatasaray bizimle temasa geçmedi"
Giriş Tarihi: 11.03.2025 18:38 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 18:41

Son dakika haberi: Yıldız ismin menajeri konuştu! "Galatasaray bizimle temasa geçmedi"

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyerek 5. yıldızı takmak isteyen Aslan, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Rumen kaleci için menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Yıldız ismin menajeri konuştu! Galatasaray bizimle temasa geçmedi

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Yıldız ismin menajeri konuştu! Galatasaray bizimle temasa geçmedi

PUAN FARKI 7'YE ÇIKTI!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Aslan, rakibini 2-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Yıldız ismin menajeri konuştu! Galatasaray bizimle temasa geçmedi

ELEŞTİRİLER AZ DA OLSA DİNDİ!

Alanyaspor maçı öncesi 4 resmi maçını kazanamayan sarı-kırmızılı takım, kötü seriye son vererek moral depoladı.

Son dakika haberi: Yıldız ismin menajeri konuştu! Galatasaray bizimle temasa geçmedi

Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada hata yapmayan Cimbom, maç fazlasıyla puan farkını 7'ye çıkardı.

Son dakika haberi: Yıldız ismin menajeri konuştu! Galatasaray bizimle temasa geçmedi

Tüm bu gelişmelerin ardından Galatasaray için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.