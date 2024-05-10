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Haberler Galeri Son dakika haberleri: 2024'ün en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig'in yıldızı Erling Haaland ve Robert Lewandowski'yi ezdi geçti
Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 16:22

Son dakika haberleri: 2024'ün en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig'in yıldızı Erling Haaland ve Robert Lewandowski'yi ezdi geçti

Son dakika haberleri: Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2024 yılının en golcü futbolcularını açıkladı. 1 Ocak 2024 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasını baz alan bir liste hazırlayan IFFHS, dünyanın en golcü oyuncularını listeledi. Süper Lig'in yıldızı, dünyanın en çok takip ettiği istatistik kurumlarından birisi olan IFFHS'nin açıkladığı o listede Erling Haaland ve Robert Lewandowski'yi ezdi geçti. İşte futbolseverlerin meraklılıkla incelediği o liste...

Son dakika haberleri: 2024’ün en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig’in yıldızı Erling Haaland ve Robert Lewandowski’yi ezdi geçti

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2024 yılının en golcü futbolcularını açıkladı. İşte o liste...

Son dakika haberleri: 2024’ün en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig’in yıldızı Erling Haaland ve Robert Lewandowski’yi ezdi geçti

1. Akram Afif - 24 gol (Al Sadd)

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Son dakika haberleri: 2024’ün en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig’in yıldızı Erling Haaland ve Robert Lewandowski’yi ezdi geçti

2. Viktor Gyökeres - 23 gol (Sporting)

Son dakika haberleri: 2024’ün en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig’in yıldızı Erling Haaland ve Robert Lewandowski’yi ezdi geçti

3. Kylian Mbappe - 22 gol (PSG)

Son dakika haberleri: 2024’ün en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig’in yıldızı Erling Haaland ve Robert Lewandowski’yi ezdi geçti

4. Aymen Hussein - 19 gol (Al Quwa Al Jawiya)

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