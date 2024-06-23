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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: A Milli Takım’da kahreden hata! Portekiz maçında yenilen golü tüm dünya konuştu: Altay Bayındır ve Samet Akaydin…
Giriş Tarihi: 23.06.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 10:15

SON DAKİKA HABERLERİ: A Milli Takım’da kahreden hata! Portekiz maçında yenilen golü tüm dünya konuştu: Altay Bayındır ve Samet Akaydin

Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Takımımızın da mücadele ettiği dev turnuvada birbirinden dikkat çeken maçlar oynanmaya devam ediyor. F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden milliler, ikinci hafta maçında Portekiz karşısına çıktı. Mücadeleden 3-0 mağlup ayrılan A Milli Takım, yenilen ikinci golde inanılmaz bir hata yaptı. Tüm dünyanın konuştuğu bu gol, kısa sürede gündeme oturdu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: A Milli Takım’da kahreden hata! Portekiz maçında yenilen golü tüm dünya konuştu: Altay Bayındır ve Samet Akaydin…

Son dakika haberleri… EURO 2024'te futbol heyecanı tam gaz devam ediyor. İkinci hafta grup maçlarının oynandığı turnuvada Türkiye'nin rakibi Portekiz.

SON DAKİKA HABERLERİ: A Milli Takım’da kahreden hata! Portekiz maçında yenilen golü tüm dünya konuştu: Altay Bayındır ve Samet Akaydin…

Milliler, turnuvanın ilk haftasında Gürcistan'ı Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle mağlup etmişti.

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SON DAKİKA HABERLERİ: A Milli Takım’da kahreden hata! Portekiz maçında yenilen golü tüm dünya konuştu: Altay Bayındır ve Samet Akaydin…

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ikinci maçında Portekiz ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Gürcistan ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti.

SON DAKİKA HABERLERİ: A Milli Takım’da kahreden hata! Portekiz maçında yenilen golü tüm dünya konuştu: Altay Bayındır ve Samet Akaydin…

Gürcistan maçının başlangıç kadrosunda yer alan Mert Günok, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Mert Müldür'ün yerine Portekiz karşısında Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün ilk 11'de sahaya çıktı.

SON DAKİKA HABERLERİ: A Milli Takım’da kahreden hata! Portekiz maçında yenilen golü tüm dünya konuştu: Altay Bayındır ve Samet Akaydin…

Milli takımın yedek kulübesinde ise Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Arda Güler, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

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