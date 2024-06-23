SON DAKİKA HABERLERİ: A Milli Takım’da kahreden hata! Portekiz maçında yenilen golü tüm dünya konuştu: Altay Bayındır ve Samet Akaydin…

Giriş Tarihi: 23.06.2024 10:15
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
10:15
Son dakika haberleri… 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. A Milli Takımımızın da mücadele ettiği dev turnuvada birbirinden dikkat çeken maçlar oynanmaya devam ediyor. F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden milliler, ikinci hafta maçında Portekiz karşısına çıktı. Mücadeleden 3-0 mağlup ayrılan A Milli Takım, yenilen ikinci golde inanılmaz bir hata yaptı. Tüm dünyanın konuştuğu bu gol, kısa sürede gündeme oturdu. İşte son dakika haberinin detayları…