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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan Fenerbaçheli yıldıza şok sözler! "Çöpe atılmış para"
Giriş Tarihi: 27.09.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 09:38

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan Fenerbaçheli yıldıza şok sözler! "Çöpe atılmış para"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Kanarya'nın gollerini Çağlar ve Burgess (k.k) kaydetti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Mustafa Çulcu ve Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin oynadığı oyunla ilgili çarpıcı sözler kaleme aldı. Özellikle de Ahmet Çakar, sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncusu için dikkat çeken eleştiriler yaptı.

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan Fenerbaçheli yıldıza şok sözler! Çöpe atılmış para

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i Çağlar Söyüncü'nün ve Burgess'in (k.k) golleriyle 2-1'lik skorla mağlup etti.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan Fenerbaçheli yıldıza şok sözler! Çöpe atılmış para

SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Mustafa Çulcu ve Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin oynadığı oyunla ilgili çarpıcı sözler kaleme aldı. Özellikle de Ahmet Çakar, sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncusu için dikkat çeken eleştiriler yaptı.

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Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan Fenerbaçheli yıldıza şok sözler! Çöpe atılmış para

ÖMER ÜRÜNDÜL: "FRED'DE CİDDİ BİR DÜŞÜŞ VAR"

Fenerbahçe ilk 20 dakikada Saint Gilloise fırtınasına tutuldu. Müthiş bir tempo ve hızlı hücumlarla bu bölümde sürekli F.Bahçe'nin üstüne gittiler. Hatta ilk dakika dolmadan az kalsın gol atıyorlardı. F.Bahçe pas yapamıyor, rakibi karşılayamıyor, ileri çıkamıyordu. Oyunu 2 kurtarışla Livakovic tuttu. Sonra takım kendine geldi.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan Fenerbaçheli yıldıza şok sözler! Çöpe atılmış para

Futbolcular anladı ki fizik olarak sahaya bir enerji yansıtmazsak iş kötüye gidiyor. Çağlar'ın attığı gol de moral getirdi. Bu şekilde devre tamamlandı. İkinci yarı da kontrol F.Bahçe'deydi. Rakip 10 kişi kaldıktan kısa süre sonra ikinci gol de gelince F.Bahçe çok rahatladı. Maç o dakikada bitmişti.

Son dakika haberleri: Ahmet Çakar’dan Fenerbaçheli yıldıza şok sözler! Çöpe atılmış para

Ama konsantrasyonunu kaybederseniz hiç beklenmedik anda sürprizlerle karşılaşırsınız. Osayi gereksiz bir penaltıya sebep olunca ikinci sarıdan, kırmızı kart gördü. Livakovic penaltıyı kurtardı. Ama F.Bahçe o morale rağmen gol yedi. Neyse ki maç 3 puanla tamamlandı.

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