Giriş Tarihi: 27.09.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024
09:38
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar'dan Fenerbaçheli yıldıza şok sözler! "Çöpe atılmış para"
Son dakika haberleri: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı. Kanarya'nın gollerini Çağlar ve Burgess (k.k) kaydetti. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Mustafa Çulcu ve Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin oynadığı oyunla ilgili çarpıcı sözler kaleme aldı. Özellikle de Ahmet Çakar, sarı-lacivertli takımın yıldız oyuncusu için dikkat çeken eleştiriler yaptı.