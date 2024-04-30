SON DAKİKA HABERLERİ: Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Galatasaray derken büyük ters köşe

Giriş Tarihi: 30.04.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
10:47
Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı ve yaklaşık 4 sezon boyunca forma şansı verdiği Altay Bayındır, sezon başında Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olmuştu. İngiliz devinde beklediği forma şansını bir türlü alamayan Altay Bayındır, Süper Lig'den gelecek tekliflere sıcak bakıyor. Galatasaray'ın da listesinde yer aldığı söylenen milli file bekçisi için Süper Lig'den sürpriz bir takım devreye girdi. İşte son dakika haberleri…