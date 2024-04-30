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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Galatasaray derken büyük ters köşe
Giriş Tarihi: 30.04.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 10:47

SON DAKİKA HABERLERİ: Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Galatasaray derken büyük ters köşe

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı ve yaklaşık 4 sezon boyunca forma şansı verdiği Altay Bayındır, sezon başında Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer olmuştu. İngiliz devinde beklediği forma şansını bir türlü alamayan Altay Bayındır, Süper Lig'den gelecek tekliflere sıcak bakıyor. Galatasaray'ın da listesinde yer aldığı söylenen milli file bekçisi için Süper Lig'den sürpriz bir takım devreye girdi. İşte son dakika haberleri…

SON DAKİKA HABERLERİ: Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Galatasaray derken büyük ters köşe

Son dakika haberleri… Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Altay Bayındır'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Galatasaray derken büyük ters köşe

Fenerbahçe'nin kalesini uzun süre koruyan ve başarılı bir performans gösteren milli file bekçisi, takımına 5 milyon Euro bonservis kazandırmıştı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Galatasaray derken büyük ters köşe

Büyük umutlarla sarı-lacivertli ekipten dünya devine transfer olan Altay Bayındır, İngiltere'de aradığını bulamadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Galatasaray derken büyük ters köşe

Şu ana kadar yalnızca 1 maçta süre alan Altay Bayındır, Premier Lig'de hiç maça çıkmadı.

SON DAKİKA HABERLERİ: Altay Bayındır Süper Lig’e geri dönüyor! Galatasaray derken büyük ters köşe

Bundan dolayı forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen 26 yaşındaki futbolcu için Süper Lig ekipleri ilgileniyor.

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