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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devi bombayı patlattı: Yıldız ismin sözleşmesi dahi hazır…
Giriş Tarihi: 27.12.2022 00:07 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 00:08

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devi bombayı patlattı: Yıldız ismin sözleşmesi dahi hazır…

Son dakika haberleri… Süper Lig tarihine adını yazdırmış yabancı oyuncuların başında gelen eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, geçtiğimiz sezonun ardından bordo-mavili ekipten ayrılmıştı. Sözleşme şartlarında yönetimle anlaşamayan Nijeryalı futbolcu, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fayha'ya transfer oldu. Burada beklediği ortamı bulamayan Nwakaeme'nin yeniden Türkiye'ye dönmek istediği konuşuluyor. Yıldız oyuncuyla birçok Süper Lig devi ilgilenirken flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devi bombayı patlattı: Yıldız ismin sözleşmesi dahi hazır…

Son dakika haberleri… Son dakika haberleri… Süper Lig tarihine Trabzonspor formasıyla iz bırakan Nwakaeme, geçtiğimiz sezonun sonunda takımdan ayrılmıştı.

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devi bombayı patlattı: Yıldız ismin sözleşmesi dahi hazır…

Trabzonspor'un şampiyonluğunda katkıyı en çok veren isimlerin başında gelen Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla akıllara kazındı.

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Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devi bombayı patlattı: Yıldız ismin sözleşmesi dahi hazır…

Ancak sözleşme görüşmeleri sırasında yaşananlar, Nwakaeme ile taraftarların arasının açılmasına neden oldu.

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devi bombayı patlattı: Yıldız ismin sözleşmesi dahi hazır…

Trabzonspor yönetimi, yüksek maaş beklentisi olan yıldız oyuncuya istediğini vermedi.

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devi bombayı patlattı: Yıldız ismin sözleşmesi dahi hazır…

Anthony Nwakaeme ise sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı ve yeni takım arayışlarına başladı.

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