Giriş Tarihi: 27.12.2022 00:07 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 00:08

Son dakika haberleri: Anthony Nwakaeme Türkiye’ye geri dönüyor! Süper Lig devi bombayı patlattı: Yıldız ismin sözleşmesi dahi hazır…

Son dakika haberleri… Süper Lig tarihine adını yazdırmış yabancı oyuncuların başında gelen eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, geçtiğimiz sezonun ardından bordo-mavili ekipten ayrılmıştı. Sözleşme şartlarında yönetimle anlaşamayan Nijeryalı futbolcu, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fayha'ya transfer oldu. Burada beklediği ortamı bulamayan Nwakaeme'nin yeniden Türkiye'ye dönmek istediği konuşuluyor. Yıldız oyuncuyla birçok Süper Lig devi ilgilenirken flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları…